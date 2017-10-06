Матиос: "Вести" должны согласовать использование помещений редакции

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" должно теперь согласовывать условия использования помещений редакции с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, под управление которого они перешли.

Матиос в пятницу сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести".

По его словам, необходимость в согласовании возникла в связи с тем, что помещения, где расположена редакция, переданы в собственность государства (нацагенства).

"Я рад, что издание "Вести" теперь должно будет обратиться к национальному агентству по управлению активов и продолжить или заключить с государством соглашение об использовании помещений. А это три этажа "Гулливера", почти 5 тысяч квадратных метров. Речь идет о том, сможет ли оно там в дальнейшем использовать украденное имущество", — приводит слова Матиоса интернет-издание "Украинская правда".

При этом он отметил, что правоохранители не посягают на редакционную политику издания. "Мы не посягаем на редакционную политику или на способность и "интеллектуальную глубину", в скобках, материалов", — добавил Матиос.

В июле главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией провели комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиа-холдинге "Вести", который располагается в здании торгового центра "Гулливер".