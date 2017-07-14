Обыски в холдинге "Вести" и "маски-шоу" в центре Киева

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

У зданий бизнес-цента "Гулливер" в центе Киева в пятницу толпы зевак снимали на телефоны и планшеты бронетехнику (несколько бронеавтомобилей "Козак") и многочисленных "людей в черном", встречавшихся и у входов, и в самом торговом центре (были и группы правоохранителей в камуфляже).

Вышколенные сотрудники бизнес-центра подсказывают: обыски проводятся на 32-м этаже, а попасть туда можно через здание "А" (добавляют: "если уже разблокировали"). Направляюсь туда. В холле топятся операторы и журналисты, все оцеплено бойцами спецподразделений.

Выходящих людей, если они несут сумки или чемоданы, тщательно обыскивают (по крайней мере, журналситы наблюдали несколько таких сцен).

РИА Новости Украина Евгений Котенко Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом

По информации Медиа-холдинга "Вести Украина", обыски в помещениях, где находятся редакции газеты "Вести", сайта vesti-ukr.com, экономического сайта ubr.ua, а также Радио Вести, проводят сотрудники Нацполиции и военной прокуратуры. Утром сообщалось, что "работа редакций заблокирована".

Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

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"Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича — Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

facebook.com/kalnysh Обыск в офисе "Вестей"

По его словам, "работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась».

Главный военный прокурор пообещал дать более детальную информацию на запланированной совместной с главой МВД Арсеном Аваковым пресс-конференции. Матиос также выразил сожаление по поводу того, что сегодня нелетная погода для вертолетов» (намекнув на проводившуюся ранее спецоперацию, ходе которых задержанных доставляли в Киев вертолетами").

В то же время шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов заявил в комментарии РИА Новости Украина, что "медиахолдинга Клименко не существует".

Глава МВД Арсен Аваков заверил на брифинге, который транслировал канал "112 Украина", что "это расследование и эта операция не касаются содержания журналистских материалов… Речь идет только о финансовых манипуляциях".

В свою очередь, в медиа-холдинге заявили, что считают обыски давлением на СМИ. Здесь напомнили, что "Вести" неоднократно расследовали деятельность г-на Матиоса, и утренняя "вендетта" в редакции могла быть спровоцирована недавним большим расследованием".

"Очередной обыск "Вестей" — необъявленная война со слишком независимыми медиа, в условиях бесцеремонной борьбы с инакомыслием. Напомним, в конце июня сотрудники СБУ провели обыски в офисе интернет-газеты Страна.ua, против главного редактора Игоря Гужвы было возбуждено уголовное дело, вызвав резонанс очередным нападением на свободу слова в Украине", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте газеты "Вести".

В холдинге напомнили, что это далеко не первый случай давления со и блокирования работы редакций и привели хронологию всех инцидентов, начиная с 2014 года.

"Сотрудники и журналисты продолжают работу, несмотря на колоссальное давление и попытки запугать Холдинг БТРами и спецназом", — говорится в сообщении.

facebook.com/Оксана Омельченко Обыск в офисе "Вестей"

При этом сейчас под угрозой оказался эфир "Радио Вести".

"По словам наших ведущих радио Вести, силовики обещают вырубить эфир радио, если мы ещё раз скажем об обыске (мы 2 раза сказали в эфире). Пока эфир идёт и в Днепре и он лайн. Сколько протянем — не знаем", — написала глава медиа-холдинга "Вести Украина" Ольга Семченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, журналисты "Вестей" будут "бороться за наше законное право говорить, несмотря на гонения и попытки власти ликвидировать все независимые медиа в Украине".

"Четвертый год подряд власть затыкает рот оппозиционному медиахолдингу Украины. Она забирает лицзии у Радио Вести, избегает общения с журналистами газеты и сайта Вести, блокирует счета, устраивает "маски-шоу" в редакции. Украинская власть нетерпима к критике. Она откровенно напугана назревающим социальным бунтом. Она затыкает рты всем, кто готов говорить правду, кто не идет в строю "придворных шавок", кто живет во имя мира своей страны.

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Наш холдинг стал одной из основных мишеней власти и отдельных ее представителей. Как ещё оценить тот факт, что сегодня обыск в Вестях координировал лично главный военный прокурор Анатолий Матиос? Это не что иное как превышение полномочий и некая личная вендетта", — отметила Семченко.

В момент, когда сдается этот материал, обыски в помещениях, где расположены редакции холдинга, продолжаются.

Сообщения об очередных обысках в "Вестях" вызвало бурную реакцию в соцсетях, при этом многие подвергают сомнению официальную версию.

"Матиос штурмует бизнес-центр в самом центре столицы, где находится медиа-холдинг. А что? Во-первых, это модно, стильно и красиво, а во-вторых — не будут людям правду рассказывать про все действия прокуратуры, которые пан Матиос не хотел бы обнародовать", — написал в своем блоге адвокат Сергей Войченко, задавшись вопросом, какое следующее СМИ "попадёт под всепоглощающую руку главного военного прокурора"…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом

Ранее Нацсовет по по вопросам ТВ и радиовещания отказал "Радио Вести" в продлении лицензий в Киеве и в Харькове.

Напомним, в газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.