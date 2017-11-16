ГПУ проводит 50 обысков по фактам коррупции на высшем уровне - министр

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят серию обысков в шести регионах, сообщил 16 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его информации, проводится 50 обысков.

"Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов. Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания. Вывод — коррупция на высоком уровне есть!", — написал Омелян на своей странице в Facebook.

Напомним, 14 ноября правоохранители провели обыски в административных помещениях Львовской железной дороги — региональном филиале "Укрзализныци".

До этого следственные действия проводились на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала Южная железная дорога, в самом филиале Южная железная дорога, ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", производственном подразделении "Моторвагонное депо Тернополь" регионального филиала Львовская железная дорога.