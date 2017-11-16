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    Политика

    ГПУ проводит 50 обысков по фактам коррупции на высшем уровне - министр

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    По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, обыски проходят в шести регионах.
    Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят серию обысков в шести регионах, сообщил 16 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Ценности, изъятые при обыске в прокуратуре Киевской области и в Главном следственном управлении ГПУ
    Фото со страницы Вячеслава Константиновского в Facebook
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    По его информации, проводится 50 обысков.

    "Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов. Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания. Вывод — коррупция на высоком уровне есть!", — написал Омелян на своей странице в Facebook.

    Напомним, 14 ноября правоохранители провели обыски в административных помещениях Львовской железной дороги — региональном филиале "Укрзализныци".

    До этого следственные действия проводились  на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала Южная железная дорога, в самом филиале Южная железная дорога, ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", производственном подразделении "Моторвагонное депо Тернополь" регионального филиала Львовская железная дорога.

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