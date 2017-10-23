НАБУ объяснило обыски у мэра Одессы

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы к уголовным правонарушениям, касающимся злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского горсовета, говорится на странице НАБУ в Facebook.

Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования двух уголовных производств.

"В рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных офшорных предприятий. Второе производство касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из ее владения, в результате чего последней причинен ущерб на сумму свыше 100 млн грн", — говорится в сообщении.

Обыски проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства.

Ранее сообщалось об обысках в квартире и офисе мэра Одессы.