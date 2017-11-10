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    Экономика

    В ГФС прошли обыски, изъяты документы

    (обновлено: )19
    В столичной прокуратуре сообщили, что обыски связаны с расследованием уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами ГФС, которые, в частности, способствовали минимизации таможенных платежей.
    Государственная фискальная служба Украины
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Киева и работники Службы безопасности Украины (СБУ) провели санкционированные судом обыски в служебных помещениях Департамента противодействия таможенным правонарушениям и Департамента по работе с кадрами ГФС Украины, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
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    Как передает "Цензор.нет", обыски связаны с расследованием уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами ГФС, которые способствовали минимизации таможенных платежей и не принимали мер, чтобы государству был возмещен причиненный ущерб.

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    Возбуждено уголовное производство. Подозрения пока никому не предъявлены. Обыски закончились, изъяты необходимые следствию документы.

    В четверг обыски также прошли в городском совете Запорожья. Следственные действия касались уголовного дела, которое расследует правонарушения чиновников в 2012-2015 годах.

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