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    В мэрии Запорожья проходят обыски

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    Национальная полиция и прокуратура проводят обыски в департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета.
    Запорожский горсовет
    Фото "Заноза"

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В четверг, 9 ноября, в городском совете Запорожья проводят обыски.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу управления Нацполиции в Запорожской области сообщает, что в обысках участвуют сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Нацполиции.

    Обыски идут в помещениях департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета.

    Следственные действия касаются уголовного дела, которое расследует правонарушения чиновников в 2012-2015 годах.

    В горсовете подтверждают проведение обысков, однако отмечают, что работу департамента ЖКХ действия силовиков не заблокировали.

    Ранее детективы НАБУ провели обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова. Они проверяли версию возможной его причастности к уголовным правонарушениям.

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