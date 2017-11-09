В мэрии Запорожья проходят обыски

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В четверг, 9 ноября, в городском совете Запорожья проводят обыски.

Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу управления Нацполиции в Запорожской области сообщает, что в обысках участвуют сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Нацполиции.

Обыски идут в помещениях департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского горсовета.

Следственные действия касаются уголовного дела, которое расследует правонарушения чиновников в 2012-2015 годах.

В горсовете подтверждают проведение обысков, однако отмечают, что работу департамента ЖКХ действия силовиков не заблокировали.

Ранее детективы НАБУ провели обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова. Они проверяли версию возможной его причастности к уголовным правонарушениям.