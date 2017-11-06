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    Политика

    НАБУ нагрянуло с обысками к Омеляну - СМИ

    (обновлено: )58460
    Согласно данным, в своей электронной декларации за 2016 год глава Министерства инфраструктуры не указал право пользования домом, в котором проживает с семьей.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Детективы национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск дома министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении. Об этом пишет  "Обозреватель".

    В НАБУ, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы, заверили, что доходы, которые бы позволили племяннице купить такой дом, девушка не получала.

    Кроме того, детективы отметили, что в своей электронной декларации за 2016 год глава Министерства инфраструктуры не указал право пользования домом, в котором проживает с семьей.

    Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

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