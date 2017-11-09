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    При обыске у сына Авакова найдены инкрустированные мечи

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (99)

    (обновлено: )24620
    Правоохранители провели обыски у Александра Авакова в рамках расследования уголовного дела по закупке рюкзаков для МВД.
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы провели обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра.

    Проверка рюкзака Авакова
    Иван Вадов/Facebook
    Проверка на прочность. В сети показали "качество" рюкзаков Авакова

    Александр Аваков — один из фигурантов уголовного дела о закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Кроме него, по делу проходит бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

    Оказалось, что при обысках у Авакова-младшего обнаружено дорогостоящее холодное оружие.

    "Особых ценностей в ходе обысков у него не обнаружили, но изъяли 2 инкрустированных меча", — сообщил источник в правоохранительных органах "Українським новинам".

    На данный момент правоохранители изучают ценность изъятых мечей.

    У Сергея Чеботаря при обыске изъяты денежные средства.

    У всех подозреваемых по делу изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы.

    Ранее правоохранители надели на Александра Авакова браслет слежения.

    Напомним, задержание сына главы МВД было проведено 30 октября в Харькове. Силовики доставили Александра Авакова в Киев, где ему была выбрана мера пресечения.

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