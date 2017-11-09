При обыске у сына Авакова найдены инкрустированные мечи

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы провели обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра.

Александр Аваков — один из фигурантов уголовного дела о закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Кроме него, по делу проходит бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

Оказалось, что при обысках у Авакова-младшего обнаружено дорогостоящее холодное оружие.

"Особых ценностей в ходе обысков у него не обнаружили, но изъяли 2 инкрустированных меча", — сообщил источник в правоохранительных органах "Українським новинам".

На данный момент правоохранители изучают ценность изъятых мечей.

У Сергея Чеботаря при обыске изъяты денежные средства.

У всех подозреваемых по делу изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы.

Ранее правоохранители надели на Александра Авакова браслет слежения.

Напомним, задержание сына главы МВД было проведено 30 октября в Харькове. Силовики доставили Александра Авакова в Киев, где ему была выбрана мера пресечения.