"Боятся за свои шкуры". Провальная отставка Авакова в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Главу украинского МВД Арсена Авакова засосало в пучину всевозможных скандалов. Во вторник, 7 ноября, Верховная Рада попыталась снять его с поста министра внутренних дел. Однако в парламенте отставка Авакова нашла только три десятка сторонников. Стоит напомнить, что авторами проекта постановления об увольнении Авакова являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и Андрей Немировский.

Позже сам Аваков заявил, что оставит свой пост, если найдет для этого аргументы: "Кто-то должен отвечать за происходящее, так вот я сегодня отвечаю за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, поверьте, меня не удержит здесь никакая ни воля, ни сила. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, я буду оставаться на своем месте", — сообщил глава МВД.

В украинском сегменте соцсетей провальная отставка Авакова вызвала немало комментариев:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook