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    "Боятся за свои шкуры". Провальная отставка Авакова в соцсетях

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    (обновлено: )17320
    Верховная Рада провалила отставку главы МВД Арсена Авакова: только 31 голос "за". Да и сам министр не намерен уходить, но готов оставить свой пост, если для этого найдутся аргументы. Как отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
    Арсен Аваков
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Главу украинского МВД Арсена Авакова засосало в пучину всевозможных скандалов. Во вторник, 7 ноября, Верховная Рада попыталась снять его с поста министра внутренних дел. Однако в парламенте отставка Авакова нашла только три десятка сторонников. Стоит напомнить, что авторами проекта постановления об увольнении Авакова являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и Андрей Немировский.

    Позже сам Аваков заявил, что оставит свой пост, если найдет для этого аргументы: "Кто-то должен отвечать за происходящее, так вот я сегодня отвечаю за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, поверьте, меня не удержит здесь никакая ни воля, ни сила. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, я буду оставаться на своем месте", — сообщил глава МВД.

    В украинском сегменте соцсетей провальная отставка Авакова вызвала немало комментариев:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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