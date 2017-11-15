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    СБУ и прокуратура обыскивают жилье топ-менеджера НТКУ

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (295)

    (обновлено: )98
    В квартире заместителя главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светланы Мялык проведен обыск, изъяты флешки, телефоны и ноутбуки.
    Обыск в квартире Светланы Мялык
    Фото с FAcebook Светланы Мялык

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялык заявила, что прокуратура проводит обыски в ее квартире в Киеве.

    "У меня в квартире обыск. Прокуратура. Связываю это с профдеятельностью. В последнее время я начала курировать направление спецпроектов на радио. В частности, журналистские расследования. В последнее время были угрозы в мой адрес. Речь идет о теневых схемах поступления средств в бюджет", — написала Мялык в среду на своей странице в Facebook.

    По ее словам, правоохранители в ходе обыска изымают флэшки, телефоны и ноутбук.

    Страница Светланы Мялык в Facebook
    Принтскрин со страницы Светланы Мялык в Facebook

    Вместе с тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила, что обыски проводит прокуратура. По ее словам, они не связаны с профессиональной деятельностью журналистки.

    "Дело точно не связано с профессиональной деятельностью… Дело по ее родственнику в прокуратуре", — написала Гитлянская в комментариях на странице Мялык в Facebook.

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    Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Он призвал международных партнеров усилить давление на Киев для обеспечения свободы слова в стране.

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