наверх
14.11.201721:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В офисах Львовской железной дороги проходят обыски

    (обновлено: )49
    Как стало известно, до этого обыски были проведены на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала "Южная железная дорога", в самом филиале "Южная железная дорога".
    Львовская железная дорога
    Львовская железная дорога

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник, 14 нояюря, правоохранители проводят обыски в административных помещениях Львовской железной дороги — региональном филиале "Укрзализныци", сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

    Ценности, изъятые при обыске в прокуратуре Киевской области и в Главном следственном управлении ГПУ
    Фото со страницы Вячеслава Константиновского в Facebook
    Золотой батон, золотой унитаз, золото. Неожиданные находки при обысках

    Как стало известно, до этого обыски были проведены на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала Южная железная дорога, в самом филиале Южная железная дорога, ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", производственном подразделении "Моторвагонное депо Тернополь" регионального филиала Львовская железная дорога.

    Во время обысков изъяты документы, подтверждающие перечисление частным акционерным обществом "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на счета одного из ООО, которое имеет признаки фиктивности, денежных средств в сумме более 68 млн гривен под видом получения запчастей для ремонта на заказ региональных филиалов Львовская железная дорога, Южная железная дорога.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    По результатам предварительного расследования заместителю председателя правления "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" объявлено подозрение по статье растрата имущества.

    Администрации этого предприятия вручено вызов о необходимости явки руководителя для решения вопроса об объявлении и ему подозрения.

    Как сообщалось ранее, следователи прокуратуры Киева и работники Службы безопасности Украины (СБУ) провели санкционированные судом обыски в служебных помещениях Департамента противодействия таможенным правонарушениям и Департамента по работе с кадрами ГФС Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Польский флаг
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Начальник Генштаба Украины с главком ВС Швеции отправился в Донбасс
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?