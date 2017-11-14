В офисах Львовской железной дороги проходят обыски

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник, 14 нояюря, правоохранители проводят обыски в административных помещениях Львовской железной дороги — региональном филиале "Укрзализныци", сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Как стало известно, до этого обыски были проведены на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала Южная железная дорога, в самом филиале Южная железная дорога, ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", производственном подразделении "Моторвагонное депо Тернополь" регионального филиала Львовская железная дорога.

Во время обысков изъяты документы, подтверждающие перечисление частным акционерным обществом "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на счета одного из ООО, которое имеет признаки фиктивности, денежных средств в сумме более 68 млн гривен под видом получения запчастей для ремонта на заказ региональных филиалов Львовская железная дорога, Южная железная дорога.

По результатам предварительного расследования заместителю председателя правления "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" объявлено подозрение по статье растрата имущества.

Администрации этого предприятия вручено вызов о необходимости явки руководителя для решения вопроса об объявлении и ему подозрения.

Как сообщалось ранее, следователи прокуратуры Киева и работники Службы безопасности Украины (СБУ) провели санкционированные судом обыски в служебных помещениях Департамента противодействия таможенным правонарушениям и Департамента по работе с кадрами ГФС Украины.