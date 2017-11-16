Рада обязала силовиков снимать обыски на видео

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада обязала сотрудников правоохранительных органов вести видеофиксацию обысков.
Проект закона №7275 поддержали 312 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Изменения внесены в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования.
312 "ЗА"!#ЗП7275 щодо прав учасників кримінального провадження ПРИЙНЯТО за основу і в цілому. ЗП➡️https://t.co/Oo90VQTKxS— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 16 ноября 2017 г.
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В пояснительной записке говорится, что предусмотрена обязательная видеофиксация проведения такого следственного действия как обыск, а также при рассмотрении ходатайств следственным судьей за исключением решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий. При этом видеозапись, которая обеспечивается следователем, прокурором, является неотъемлемым приложением к протоколу обыска.
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Вместе с тем предусмотрено право стороны защиты самостоятельно осуществлять видеофиксацию проведения обыска. В то же время такие лица предупреждаются об их обязанности не разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя, прокурора, а также об ответственности за разглашение таких сведений.
Ранее в четверг Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества.