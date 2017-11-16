Рада обязала силовиков снимать обыски на видео

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада обязала сотрудников правоохранительных органов вести видеофиксацию обысков.

Проект закона №7275 поддержали 312 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Изменения внесены в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования.

В пояснительной записке говорится, что предусмотрена обязательная видеофиксация проведения такого следственного действия как обыск, а также при рассмотрении ходатайств следственным судьей за исключением решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий. При этом видеозапись, которая обеспечивается следователем, прокурором, является неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Читайте также: Тренд дня: "СБУ и С14 — один организм, один гитлерюгенд"

Вместе с тем предусмотрено право стороны защиты самостоятельно осуществлять видеофиксацию проведения обыска. В то же время такие лица предупреждаются об их обязанности не разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя, прокурора, а также об ответственности за разглашение таких сведений.

Ранее в четверг Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества.