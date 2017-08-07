Все, что плохо лежит. Что крадут в украинских супермаркетах

РИА Новости Украина
За первый квартал 2017 года в Украине 6150 квартирных краж и 4391 ограблений.
С начала 2017 года суды Харькова и области вынесли более 100 приговоров магазинным ворам.
Что крадут в супермаркетах (на примере Харькова и области)
спиртное — 20%
кофе — 8%
красная икра — 7%
шоколад — 6%
стейк семги, форели — 3%
сигареты —2%
иные продукты — 33%
средства гигиены — 9%
одежда — 4%
прочие товары — 8%
По данным издания Status Quo
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen.