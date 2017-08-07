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    Все, что плохо лежит. Что крадут в украинских супермаркетах

    (обновлено: )15610
    Статистика магазинных краж в Украине не прекращает расти. Воруют везде – от овощных лотков до ювелирных магазинов. В частности, в Харькове чаще всего крадут спиртное, кофе, красную икру и средства гигиены. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Спиртное, кофе, икра. Что крадут в украинских супермаркетах
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    За первый квартал 2017 года в Украине 6150 квартирных краж и 4391 ограблений.

    С начала 2017 года суды Харькова и области вынесли более 100 приговоров магазинным ворам.

    Что крадут в супермаркетах (на примере Харькова и области)

    спиртное — 20%

    Пистолет
    RIA News
    Эпидемия воровства. Что и почему крадут украинцы

    кофе — 8%

    красная икра — 7%

    шоколад — 6%

    стейк семги, форели — 3%

    сигареты —2%

    иные продукты — 33%

    средства гигиены — 9%

    одежда — 4%

    прочие товары — 8%

    По данным издания Status Quo

    Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen.

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