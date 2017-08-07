Все, что плохо лежит. Что крадут в украинских супермаркетах

РИА Новости Украина

За первый квартал 2017 года в Украине 6150 квартирных краж и 4391 ограблений.

С начала 2017 года суды Харькова и области вынесли более 100 приговоров магазинным ворам.

Что крадут в супермаркетах (на примере Харькова и области)

спиртное — 20%

кофе — 8%

красная икра — 7%

шоколад — 6%

стейк семги, форели — 3%

сигареты —2%

иные продукты — 33%

средства гигиены — 9%

одежда — 4%

прочие товары — 8%

По данным издания Status Quo

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen.