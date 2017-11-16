Сарган о природе обыска у сотрудника "УкрРадио"

Фото из личного архива Ларисы Сарган

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В среду, 15 ноября, журналистка и заместитель главного редактора "Украинского Радио" Светлана Мялик заявила, что ГПУ вместе с СБУ проводит обыск в ее квартире.

Журналистка отметила, что она не понимает, за что и ее квартиру обыскивают, но связывает это со своей журналистской деятельностью.

Подробнее об обысках рассказала (15 ноября — Ред.) в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Яка причина обшуків?

Хотіла б перше зазначити, що журналістка Світлана Мялик, яка виклала першою цю інформацію, сама ж і виклала документ — ухвалу суду, де чітко вказано, що розслідується кримінальне провадження за кримінальними діяннями одного із співробітників ДФС, який виявився родичем даної журналістки, і проживає в одному приміщенні разом з нею. Тому я взагалі б не пов'язувала жодним чином її журналістську діяльність і особисто її до тих кримінальних діянь, які інкримінуються її родичу, оскільки це просто не етично ні по відношенню до співробітників прокуратури і СБУ, які проводили даний обшук у квартирі, так і, в принципі, до журналістів, яких вона залучила до цієї пригоди.

Чи пов'язано якось діяльність її родича з її журналістською діяльністю?

Абсолютно жодним чином. Він підозрюється як співробітник ДФС, у вчиненні певного кримінального злочину. Він підозрюється, якщо простою мовою, не юридичною, у розтраті майна, арештованого по одній із справ. І тепер, коли судом постановлена ухвала повернути арештоване майно, того майна не знайшли. У пропажі цього майна як раз підозрюється даний співробітник ДФС. Тому де тут шукати прив'язку до журналістської діяльності сестри, я не бачу. І вважаю, що останнім часом поширюються спекуляції. Якщо ти чи твій родич є журналістом, це не є захистом для інших родичів, якщо ти вчиняєш якийсь злочин, кримінальний, адміністративний чи будь-який інший.

Є розуміння, чому тоді ця журналістка робить такі заяви?

Можливо, вона хотіла привернути увагу і таким чином захистити брата. Але як на мене, як на журналіста, я вважаю, що вона таким чином навпаки нашкодила власному брату. Вона зробила його публічним на даний момент. Оскільки брат реально підозрюється в тому, що порушив закон.

Стоит напомнить, что в этом году это не первый случай обысков у журналистов. Так, 14 июля с обысками Нацполиция нагрянула в офис медиа-холдинга "Вести".

А до этого СБУ проводила обыски в редакции "Страна.ua". Также обыски прошли в квартирах нескольких журналистов. Главред издания Игорь Гужва по этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что это только начало системного давления на СМИ.