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    Харьков может остаться без газа на всю зиму из-за обыска Смарт-Холдинга

    (обновлено: )40240
    По словам пресс-секретаря Смарт-Холдинга Евгения Загорулько, блокировка хоздеятельности "Укргазвыдобутка" может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму.
    Газовая конфорка
    flickr.com/Adam

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Смарт-Холдинг заявляет об угрозе газоснабжению Харькова из-за обысков правоохранителями газодобывающих предприятий.

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    Группа компаний Smart Energy в пятницу заявила об обысках в ее офисах в рамках уголовного дела о фиктивной деятельности. По словам пресс-секретаря Смарт-Холдинга Евгения Загорулько, одна из компаний группы Smart Energy — "Укргазвыдобуток" входит в харьковское газовое кольцо и "блокировка ее хоздеятельности может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму".

    "Смарт-Холдинг заявляет об угрозе газоснабжению Харькова из-за блокирования правоохранителями хозяйственной деятельности газодобывающих предприятий холдинга в разгар отопительного сезона… Власть, используя правоохранительную систему, продолжает системное давление на бизнес Смарт-Холдинга", — говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    В компании отметили, что правоохранители проводят обыски в газодобывающих компаниях Smart Energy, центральном офисе и домах ее топ-менеджеров. Следственные действия проводятся в Харькове и Киеве, а также в Полтавской области.

    Смарт-Холдинг является одной из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Smart Energy занимается развитием проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление Smart Energy представлено британской компанией Regal Petroleum с активами на Украине и газодобывающими компаниями "Укргазвыдобуток" и "Пром-Энерго Продукт".

    Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил запретить правоохранителям обнародовать материалы с места проведения следственных действий, в частности обысков, без разрешения следователя.

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