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12.09.201712:40
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    Очевидец: по киевскому супермаркету гуляют пернатые

    (обновлено: )259
    Журналист Ярослав Жаринов выложил в сеть видео, на котором запечатлен голубь, разгуливающий по столичному супермаркету. Он отмечает, что работники зала "вообще не обращали внимания на такого гостя".
    Очевидец: по киевскому супермаркету гуляют пернатые. Видео
    Ярослав Жаренов/Facebook

    Журналист отметил, что визиты пернатых в супермаркеты — не редкость.

    "Голубь. Обычный такой, каких много летает на улице. Рядом лежат и макароны, и сахар, и печенье. Обратился к работникам зала — отправили к охраннику, который должен вызвать администратора. Вызвал. Пришел не так быстро, минут через 5-7, а все это время ВСЕ работники зала вообще не обращали внимания на такого гостя. Ну норма, че. Видно, что не первый раз у них", — написал Жаринов.

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    В результате голубя все-таки выдворили из торгового зала.

    Ранее интернет "взорвал" кот, который "пометил" сахар в другом киевском супермаркете.

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