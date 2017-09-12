Очевидец: по киевскому супермаркету гуляют пернатые

Журналист отметил, что визиты пернатых в супермаркеты — не редкость.

"Голубь. Обычный такой, каких много летает на улице. Рядом лежат и макароны, и сахар, и печенье. Обратился к работникам зала — отправили к охраннику, который должен вызвать администратора. Вызвал. Пришел не так быстро, минут через 5-7, а все это время ВСЕ работники зала вообще не обращали внимания на такого гостя. Ну норма, че. Видно, что не первый раз у них", — написал Жаринов.

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В результате голубя все-таки выдворили из торгового зала.

Ранее интернет "взорвал" кот, который "пометил" сахар в другом киевском супермаркете.