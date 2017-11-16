Когда киевлянам ждать роста тарифов? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Акционеры "Киевэнерго" решили разделить компанию по видам деятельности. По итогам реорганизации будет создано две новые компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая — поставками электроэнергии.

Такое разделение необходимо, исходя из требований закона "О рынке электроэнергии".

Как реорганизация повлияет, в частности, на поставки услуг киевлянам, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Украинский институт анализа и менеджмента политики Андрей Никончук

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки правильне рішення про розподіл та постачання електроенергії?

— Це рішення, за великим рахунком, не їх, не їх адміністративно-управлінське рішення. Воно здійснено на вимогу зазначеного закону, який був навесні прийнятий, і говорить про те, що необхідно між собою розділити функціональні напрямки діяльності енергопостачальної компанії. Зокрема, одна з них буде займатись такими прикладними речами, як експлуатація, ремонт, відновлення, тобто створення певних технічних можливостей для постачання відповідної послуги і окремо сервісного напрямку, зокрема, можливості постачання енергії з точки зору укладання договорів та ведення всіх необхідних організаційних перемовин, спілкувань, сервісного супроводу, реагування на скарги з точки зору змісту договору та виконання умов договору. Чому це відбувається? Тому що і сам закон, і зазначені дії на рівні "Київенерго" йдуть в контексті так званого третього енергопакету, який було прийнято та функціонує на рівні ЄС, який передбачає якраз розподілення функцій з генерацій чи виробництва електроенергії та її передачі до кінцевого споживача, який передбачає якраз розділення цих двох функцій: функції з транспортування та виробництва і функцію постачання. Тому дивуватись тут не потрібно. Це виконання норм закону, який вже був прийнятий в нашій державі, який, в свою чергу, було прийнято в контексті якраз третього енергопакету.

Для чого компанії реорганізація зараз, якщо скоро угода з містом про концесію тепломереж закінчиться, і не факт, що "Київенерго" виграє наступний тендер, якщо такий буде…

— Так, зазначена концесія закінчиться 31 грудня цього року, але все-таки користування мережами з точки зору "Київенерго" буде продовжено до кінця опалювального періоду, з точки зору саме надання послуг опалення. Чому це робить "Київенерго"? Це стосується не лише "Київенерго", це стосується усіх аналогічних постачальників послуг по всій території нашої держави, тому що питання наявності чи відсутності концесії електричних мереж чи енергетичних, чи інших мереж на території міста Києва воно на це питання не впливає. Це стосується абсолютно всіх: і "Київенерго", й інших.

Чому немає змін ні по гарячій воді, ні по тепловій енергії? Хто цим буде займатись?

— Мені також це цікаво, чому вони цього не роблять, але зазначене стосується поки що двох видів послуг – це або послуга з газопостачання, або послуга з електропостачання, і зазначений закон містить норми якраз, що стосується ринку електропостачання. Що стосується теплопостачання, тобто опалення, я думаю, що скоро в нашій державі дійде і до цього, що зобов’яжуть на законодавчому рівні розділити функції між собою в питанні генерації і постачання для того, щоб так само, як в сфері електропостачання була певна конкуренція і не було якогось монопольного становища чи впливу від того суб’єкту, який володіє мережами і таким чином створює перепони для конкурентного залучення інших виробників енергії.

Станом на сьогодні, якщо говоримо про тепло, всі будинки підключено до опалення?

— Сьогоднішня статистика, на жаль, в мене відсутня, але вони не можуть бути апріорі всі підключені, тому що якщо і були підключені, то відбуваються певні пориви і відбувається відновлення. Говорячи про те, що вони підключені, то, вважаючи на адміністративне рішення, на розпорядження про початок опалювального сезону в місті Києві, то команда на підключення була дана ще в середині жовтня, але після того, як ця команда київською міською владою була дана, почались відповідні пориви і ми мали змогу спостерігати, коли 200, 300, 400, 800 будинків одномоментно в районі цих цифр не мали підключення і працювали аварійні бригади щоденно, і ця цифра динамічно то збільшувалась, то зменшувалася. Але на даний час можна говорити про те, що тенденції пішли на зменшення щодо кількості не підключених будинків і, сподіваюсь, що вони будуть підключені всі, але пориви були, є і будуть, і тут дивуватись не потрібно.

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Зараз в компанії заявляють, що значна частина мереж зношена. За час існування угоди між "Київенерго" та містом у компанії не було достатньо вільних коштів, щоб проводити заміну труб?

— Почнемо з того, що необхідність заміни чи модернізації була якраз одним із пунктів, на підставі яких "Київенерго" і залучали у якості суб’єкта, який ці послуги буде надавати ще всередині 1990-х років, якщо я не помиляюсь. Але з того часу пройшло більше 20 років і, як ми бачимо, динаміка в капіталовкладеннях в зазначені ремонті роботи, зокрема, в частині теплопостачання і в частині постачання гарячої води себе не виправдовувала, з точки зору об’єму цих капіталовкладень. Якщо говорити про цифри, то це було в районі 10-15% від необхідного, що критично недостатньо. Якщо подібне буде залишатись у майбутньому, це, за великим рахунком, років через 10-15 призведе до того, що в столиці взагалі централізованого опалення не буде. Ось і все, тому що всі мережі вийдуть з ладу.

Що буде з мережами міста після закінчення угоди з "Київенерго"?

— Мережі нікуди не подінуться, і їх стан від того не покращиться після того, як з "Київенерго" закінчиться ця угода. Виходячи з інформаційних повідомлень київської міської влади, вони будуть проводити новий конкурс і будуть залучати різноманітних учасників чи, як вони зазначають, потенційних інвесторів в це питання, і серед них "Київенерго", наскільки я знаю, проінформований, також будуть приймати участь у цьому конкурсі. Говорячи про потенційних інвесторів, я не те, що з певним скепсисом за цим дивлюсь, а з певною засторогою, тому що слово "інвестор" завжди передбачає інше слово – прибуток або дохід, і якщо хтось, якісь інші суб’єкти господарювання з якихось інших держав, країн Європи – звучало, будуть до нас заходити на цей ринок, то, перш за все, вони будуть бачити це як певний вид бізнесу, а бізнес з точки зору лише видатків — нерентабельний. Я боюсь, щоб все це не призвело до чергового підвищення тарифів на гарячу воду і на теплопостачання.

Наскільки ймовірні віялові відключення від електроенергії у Києві в осінньо-зимовий період?

— Київ — це столиця, і все-таки в столиці не настільки занедбані теплові та електричні мережі, як це, наприклад, в деяких інших місцях нашої держави, тому що по іншим деяким містам взагалі централізованого опалення вже немає, тому що в силу нерентабельності тих чи інших котелень вони просто-напросто були закриті і розібрані, і люди були вимушені влаштовувати індивідуальне опалення. Що стосується Києва, я думаю, найближчі років 10 до такого системного відключення в нас не дійде, але якщо негативна динаміка недостатньо капіталовкладень у цю сферу буде зберігатись, то, на жаль, ми також можемо до цього прийти.

Розділення підприємств за функціями, зокрема, "Київенерго" якось вплине на вартість надання послуг споживачам?

— Я думаю, що це не вплине, тому що тариф затверджується не одноособово, а за участю відповідних органів, регуляторів, в тому числі. У даному випадку просто цей тариф буде розділено на певні складові, і для споживача це буде один тариф, але він буде складатись не для нас, а для суб’єктів з двох частин. Одна – це та, яка буде виставлятись для споживачів, а інша – яка буде у вигляді господарського договору укладатись, скоріше за все, з суб’єктом транспортування, який буде певні відшкодування отримувати за рахунок цього тарифу від суб’єкту, який цю енергію буде постачати. Я сподіваюсь, що для кінцевого споживача, для нас з вами в сторону збільшення це відбуватись не буде, але це мої сподівання, в які я лише вірю.

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