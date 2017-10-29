Тарифы на ЖКХ в Киеве установлены незаконно - Кучеренко

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Жители столицы платят за коммуналку больше всего. Об этом свидетельствуют данные исследования издания "Слово и дело". Журналисты посчитали, что в среднем за содержание домов и придомовых территорий киевляне платят примерно 350 гривен. Речь идет о владельцах двухкомнатных квартир.

Эта сумма в полтора раза выше, чем в Тернополе и Чернигове. И вдвое выше, чем во Львове, Кропивницком и Харькове. Меньше за содержание домов и придомовых территорий платят жители двухкомнатных квартир в Полтаве — около 46 гривен в месяц.

В Ужгороде тарифы на эти услуги устанавливают управляющие домов. Поэтому цены там постоянно меняются.

Почему такая разница в тарифах, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Союз собственников жилья" Алексей Кучеренко.

"У вас должен быть договор письменный, с компанией, которая предоставляет вам услуги. В приложении к этому договору должна быть обязательно документация на вашу придомовую территорию, акты на землю, которых не существует, на вашу придомовую территорию, технический паспорт дома и перечень всех услуг, с четкой калькуляцией по каждой услуге. И когда с вами будет заключаться этот договор, вы зададите вопрос: а почему такой тариф там, а такой — там, а какая придомовая площадь. Вместо этого киевские власти много лет грубо, дерзко нарушают закон и этот договор не заключают. Именно потому, что никаких документов на придомовую территорию не существует, услуги, которые они предоставляют – некачественные, не калькулируются и не контролируются людьми, текущие ремонты — так же не контролируются людьми", — заявил Кучеренко.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире "ГС" отметил, что в связи с введением новых правил количество желающих получить субсидию будет расти с каждым месяцем.