Отопительный сезон не шагает по стране: перекосы на местах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

До начала зимы осталось всего ничего, а отопительный сезон начался не для всех. До сих пор в Одессе, Хмельницкой и Черкасской областях жалуются на отсутствие отопления, а в Днепре возмущенные студенты вышли даже на митинг. Некоторые люди в отчаянии отказываются выходить на работу и перекрывают дороги.

Забастовки и перекрытие дорог

Так, в Киеве сотрудники морга на улице Оранжерейной объявили бойкот. Они прекратили проводить вскрытия и выдавать тела погибших, пока не появится отопление и горячая вода (воды нет с лета), сообщает ТСН.ua.

Руководство морга жалуется, что заболела уже треть персонала, и люди начали выступать против таких условий.

"Батареи в зале, где должны работать патологоанатомы, холодные, несмотря на начало отопительного сезона. В помещении, которое морг снимает в соседней медицинской Академии последипломного образования, тоже холодно. По коридорам прогуливаются студенты и преподаватели в куртках и шубах, и только проректор сидит у себя в кабинете в костюме", — говорится в сообщении.

Аварийная бригада "Киевэнерго" раскопала яму в 200 метрах от здания Академии и обнаружила, что из трубы теплоносителя вытекает вода. По словам рабочих, заваривать или затыкать ее нет смысла, поскольку нужна новая труба. В то же время когда ее привезут, а в морге, соответственно, появится отопление — неизвестно.

Тем временем от забастовки страдают простые украинцы, которые не могут получить ни тела, ни справки о смерти родных и близких, поэтому вынуждены переносить время похорон.

Перед этим 10 ноября доведенные до отчаяния жители Березняков вышли на протест и перекрыли дорогу, требуя включить отопление.

Все они проживают в новых многоэтажках. Проблема возникла из-за котельной, которую сперва ввели в эксплуатацию вместе с домами, потом несколько раз ее перепродавали. Менялись собственники и теперь непонятно, кому этот объект принадлежит и кто несет ответственность за тепло в домах.

По данным "Киевэнерго" на 10 ноября, в столице из-за аварий без отопления оставались 118 жилых домов, а без горячей – 243.

Возмущаются и депутаты

Не включили отопление до сих пор и в Раде. Некоторые в помещении парламента не снимают пальто.

"Такого еще никогда не было!" — делятся впечатлениями от температуры в помещении парламента работники аппарата.

"Садишься писать текст — пальцы немеют от холода, носы синие, женщины трясутся, некоторые вообще не снимают пальто. Включите отопление!" — потребовала пресс-секретарь одной из фракций Татьяна Золотарева у себя в Facebook.

Митинг студентов

Лопнуло терпение и у студентов. В пятницу, 10 ноября, в Днепре преподаватели и студенты Университета таможенного дела и финансов вышли на митинг из-за отсутствия отопления в корпусах.

Как писали местные СМИ, студенты под звуки барабанов и крича лозунги "Ганьба" и "Дайте газ", колонной двинулись в сторону "Днепрогаза". В руках у них были плакаты "Долга нет — где наш ГАЗ", "Замерзнем мы, замерзнут ваши души" и флаги Украины.

По словам Елены, одной из участниц митинга, в общежитии также холодно.

"Мы греемся, как можем, но все равно жутко холодно. "Днепрогаз" не дает отопления из-за неисправности университетской котельной. Хотя нам сказали, что с оборудованием все в порядке", — цитирует ее 056.ua.

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Детсады и школы мерзнут

Также отопительный сезон так и не начался в райцентре Шепетовка Хмельницкой области. Тепло не получают даже больницы, школы и детсады. Люди дважды устраивали акции протеста и перекрывали дороги.

В райцентре с населением в 40 тысяч – 14 котельных, но ни одну до сих пор не запустили. Ученики в школах за партами сидят в куртках, уроки сократили до 35 минут. В то же время, в детских садах спасаются обогревателями, но группы практически пусты.

Сейчас без тепла в городе – 6000 квартир, 7 школ и 2 детсада. В срыве отопительного сезона в мэрии винят частных тепловиков, которые задолжали около 48 миллионов гривен, из этой суммы 17 миллионов гривен – штраф за неуплату.

До сих пор мерзнут и жители города Смела Черкасской области. "Нафтегазу" тепловики Смелы задолжали 100 миллионов гривен. Городские власти еще месяц назад решили передать котельные на баланс коммунальных предприятий и разорвать договор с частными тепловиками. Однако частные компании на прошлой неделе сумели запустить четыре теплопункта из 21 – они обогревают несколько десятков жилых домов, пару садиков и больниц, остальные же мерзнут, пока идут переговоры. В школах объявили вынужденные каникулы.

Запорожье и Одесса

Из-за аварии с трубой отопления 6 запорожских многоэтажек остались без тепла. Об этом сообщает 061.

Кроме того, в Одессе около тысячи жителей микрорайона "Шкодова гора" сидят без тепла. Его должна отапливать котельная, которая находится на территории Нефтеперерабатывающего завода. Когда она заработает неизвестно.

Ранее СМИ писали, что жители 16 многоэтажек микрорайона "Шкодова гора" получали тепло от предприятия "Энергия Газ Украины", которое располагалось на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода. После долгих имущественных судебных тяжб с "Укртранснефтепродуктом", который сейчас управляет НПЗ, предприятие "Энергия Газ Украины" прекратило работу. Жители "Шкодовой горы" прошлой зимой остались без отопления и вынуждены были перекрывать дорогу в Сухой порт. Городская власть тогда самоустранилась от решения проблемы.