Срыв отопительного сезона: кого "казнят", а кого помилуют

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Вице-премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что жалобы на чиновников, которые "ненадлежащим образом выполнили свои обязанности по подключению инфраструктуры к отоплению", передадут в Генеральную прокуратуру. Речь идет о населенных пунктах Шепетовка, Смила, Славутич, Коцюбинское.

Кстати, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что успешный запуск отопительного сезона — это "полная и исключительная ответственность местных органов власти".

Проблемы местных советов с подключением отопления, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат юридических наук, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Есть ли действительно какая-то возможность привлечения к ответственности представителей местных органов власти в случае проблем с отоплением в домах?

– Конкретные примеры мне неизвестны, но гипотетическая возможность привлечения к юридической ответственности, конечно же, есть, и об этом прямо и непосредственно говорит 367 статья УК Украины, которая называется "Служебная небрежность" и которая предусматривает возможность наложения соответствующей юридической ответственности на лиц категории служебных, которыми являются лица, которые выполняют организационно-распорядительные и административные функции в органах власти, органах местного самоуправления, занимают руководящие должности в коммунальных и государственных предприятиях.

В данном случае, если мы говорим о субъектах теплоснабжения, то это в большинстве случаев — коммунальные предприятия, и находятся в ведомстве органов местной власти или органов местного самоуправления. В данном случае вице-премьер Зубко не лукавит, он говорит правду о том, что это зона ответственности или сфера компетентности органов местной исполнительной власти, если они в ведомственном подчинении, либо органов местного самоуправления. Но цель этого пугания в ГПУ, или другими специализированными или правоохранительными органами, очевидна.

Вопрос в другом: насколько созданы объективные предпосылки надлежащим образом, для того чтобы эти предприятия надлежащим образом функционировали. Потому что если речь идет действительно о некой небрежности, о не совершении необходимого комплекса мероприятий, непринятии соответствующих решений, которые бы способствовали или были основой для начала отопительного сезона, это одно, нужно исходить из должностных обязанностей конкретных лиц, является ли это их прямой обязанностью, это делать, и с другой стороны, нет ли того, что потянуло за собой именно со стороны органов центральной власти: цены на газ, неутверждения тарифа, не предусматривания того или иного параметра тарифа, структуры тарифа, это достаточно сложный и широкоформатный вопрос.

Потому что если рассматривать подобную ситуацию на примере Киева и всей сложности взаимоотношений между "Киевэнерго" и КГГА, мы можем иметь возможность наблюдать в последнее время в СМИ информационные сводки о том, что существуют проблемы и в столице по поводу запуска тепла в бюджетных и социальных учреждениях, потому что совсем недавно в социальные учреждения тепло было подано исключительно в ручном режиме, в порядке ручного административного управления, когда "Киевэнерго" обязали это сделать волевым решением комиссии по техногенной и экологической безопасности. При этом, это противоречит каким-то рыночным канонам и системному подходу для решения проблем в этой сфере.

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А с чем связана эта проблема? Проблема связана с тем, что в свое время "Киевэнерго" был согласован тариф, который содержал в себе цену газа несколько меньшую, раньше который был утвержден, а сейчас "Киевэнерго" вынужден поставлять тепло, используя стоимость газа, которая уже существенно выросла, и вот эта вот разница в стоимости этого газа, которая не учтена в ныне действующем тарифе, она непосредственно ложится убытком на эту теплопоставляющую организацию.

Эта проблема, насколько мне известно, она достаточно остро поднята на уровне КГГА, они пытаются её решить, они обращаются в НКРЭКП, они обращаются в другие соответствующие специализированные органы, но пока что её решения нет. Но оно должно быть решено.

Представители местной власти жалуются на то, что есть такая проблема, как непогашение долгов по субсидиям, по льготам, со стороны центральной власти. В данной сфере можно кого-то привлечь к ответственности?

– Сам себя не укусишь. И я более чем уверен, что та проблема, о которой вы сейчас сказали, она является наиболее существенной в данной ситуации, которая возникла по тем или иным населенным пунктам, которые по тем или иным объективным обстоятельствам не запустили тепло. Потому что неперечисление субсидий равнозначно вымыванию оборотных средств из оборота тех или иных субъектов хозяйственной деятельности, которые эти услуги предоставляют.

Таким образом они своего рода как бы кредитуют обязательства центральной власти по перечислению субсидий. Кредитуют за счет невозможности своевременного запуска тепла.

Я не буду комментировать и давать политическую оценку утверждениям о том, что кто-то будет обращаться в ГПУ, которая будет это рассматривать, но я бы обратил внимание всех на функции прокуратуры, основные функции которой, это четыре функции прокуратуры, но уж никак не та, о которой мы сейчас говорим. Это не является сферой компетенции ГПУ.

Если говорить о политической целесообразности, конечно же, можно усмотреть в 367 статье служебную небрежность, даже халатность можно припустить к этому делу, но это вопрос уже квалификации, это вопрос уже профессионального юридического подхода. Нужно искать причинно-следственную связь между тем, что должно было быть сделано, что было не сделано и последствиями.

Стоит ли ожидать судебных исков представителям центрального правительства? Местные органы власти могут обращаться в суд по этому поводу?

– Гипотетически, конечно же, да. Но не столько к персоналиям, а к органам. И если говорить о персоналиям, то не как к физическим лицам, а как представителям, руководителям тех или иных органов власти.

В данном случае я не верю в эту возможность, потому что речь идет о том… бояре никогда не будут шуметь на царей, будут пытаться решить эту проблему, и это — работать против себя, скажем так. Я не думаю, что в нашей архитектуре управления кто-либо из органов местной власти или руководства органов местного самоуправления возьмет на себя "смелость" попытаться привлечь к ответственности высших должностных лиц нашей страны именно в этом вопросе.

Будут такие обвинения, взаимные, в СМИ, будет попытка вынести на общественный суд объективные обстоятельства, я надеюсь, что все это приведет к решению этой проблемы — погашению задолженностей, запуску тепла, но в данном случае речь идет о попытке такого ручного управления, и говорят, заставить в интерактивном таком административном порядке что-то делать, не всегда обращая внимание на то, насколько это возможно объективно.

Напомним, ранее правозащитник, депутат Броварского городского совета Андрей Саук заявил, что милости от власти ожидать не стоит, гражданам нужно самостоятельно утеплять свои дома и заботиться об энергоэффективности.