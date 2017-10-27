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    Насалик сделал прогноз по прохождению отопительного сезона

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    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (182)

    (обновлено: )17103
    По словам главы Минэнерго, все необходимое - уголь и газ - для качественного прохождения отопительного сезона в Украине есть и не стоит сеять панику.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Украина имеет достаточный запас угля и газа для качественного прохождения отопительного сезона, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
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    Прошлой зимой радикалы блокировали поставки угля из Донбасса, в результате с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, предусматривающие, в частности, веерные отключения электричества. В июле исполняющий обязанности директора национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщал, что действие чрезвычайных мер в энергетике прекращено, но к ним могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля. Он также заявил, что в текущем отопительном сезоне удастся избежать веерных отключений, несмотря на критический дефицит угля.

    "Все необходимое — уголь и газ — для качественного прохождения отопительного сезона есть. Правительство об этом позаботилось", — сказал Насалик в ходе селекторного совещания кабмина по вопросам начала отопительного сезона.

    По его словам, не стоит сеять панику относительного того, что в Украине нехватка угля.

    "Мы полностью законтрактованы и никаких вопросов с обеспечением углем нет", — сказал глава Минэнерго. Насалик также сообщил, что все генерирующие компании Украины уже заключили контракты на поставки угля до марта 2018 года, и запасы этого топлива на украинских тепловых электростанциях начнут увеличиваться с ноября этого года.

    Власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.

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