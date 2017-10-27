Просто караул! Старт отопительного сезона в Днепре

РИА Новости Украина

В Днепре, как говорится, "без объявления войны" в прошлую пятницу стартовал отопительный сезон. К вечеру вторника оставалось еще множество проблемных котельных, пишет Александра Пшеничникова для издания "Горожанин".

Как запускали отопление в Соборном (Жовтневом) районе "Горожанину" рассказал руководитель обслуживающей район компании "ЖЖЭП" Максим Дегтяренко.

"В районе централизованное отопление подается в 351 дом, которые обслуживает наша компания. По состоянию на вечер вторника не подключено только 64 дома, — говорит Максим Дегтяренко. – В остальных домах тепло уже подали".

Скриншот с Youtube Отопительный сезон в Днепре

Готовиться к отопительному сезону в районе начали еще летом, по годами выверенному алгоритму.

"Подготовка у нас начинается в июне-июле. Промывали систему, проводили ремонтные работы. Все было выполнено вовремя. Конечно, возникали определенные проблемы, но они решались до пуска тепла, — рассказывает Максим. – В субботу, когда подключали отопление, все до одного сотрудники предприятия вышли на работу. У нас в районе самая большая котельная расположена на улице Космической. От нее отапливаются 132 дома. Два из них не подключены. В одном заканчивают текущий ремонт, а во втором – какие-то неполадки со стороны КП "Теплоэнерго", которые скоро обещают устранить. В 30-ти остальных — тепло".

Наихудшим образом ситуация складывается в домах, которые отапливаются от ведомственных и домовых котельных.

"Есть проблемы с отоплением в домах, расположенных в Нагорном районе. Некоторые из них отапливаются от вузов — Агроуниверситета, Горного университета. Учебные заведения еще не запускали свои котельные, поэтому в домах, которым они подают тепло, холодно, — констатирует Дегтяренко. – Еще у нас есть котельная ООО "Терра". От нее запитано 9 домов, которые мы обслуживаем. Там постоянно проблемы, каждый год, но влиять на эту ситуацию у нас нет полномочий".

По словам Максима Дегтяренко, проблемы с частной котельной разрешатся только в ноябре.

Скриншот с Youtube Отопительный сезон в Днепре

"Ждем, когда "Терра" запустит котельные. С нашей стороны выполнено все для того, чтобы в квартирах у людей было тепло, — утверждает Максим. – С коммунальным "Теплоэнерго", которое поставляет тепло в большинство наших домов, проблем никаких нет, а вот что касается ведомственных котельных и частных – это просто караул! Каждый год одно и то же".

В некоторых домах, которые отапливает "Теплоэнерго" через свои малые котельные, по состоянию на вечер вторника было холодно.

"В домах, где небольшие котельные, есть проблема с подачей газа. "Теплоэнерго" решает эти проблемы. Речь идет о домах, которые расположены на площади Соборной, 5 и улице 8 Марта,10. Еще несколько адресов есть, где пока не запущено отопление из-за проблем с котельными".

Жителям домов, где отопление уже подключено, сотрудники управляющей компании на всякий случай рекомендуют записать номера телефонов, по которым они могут обращаться в случае возникновения каких-либо проблем с теплом.

Скриншот с Youtube Отопительный сезон в Днепре

"Разные случаи бывают. Как-то у нас житель одного дома перестроил в квартире систему отопления. Сделал себе теплый пол на лоджии и в известность никого не поставил. Так вот когда запустили отопление, в квартирах по его стояку было холодно. "Теплоэнерго" тепло дает, с нашей стороны проблем нет, а в квартирах холодно. Выясняли-выясняли — ну и выяснили. Поняли, что нарушена система, когда зашли в квартиру к этому предприимчивому жильцу, — вспоминает Максим. – Поэтому если у кого-то из жителей домов, которые мы обслуживаем, возникнут какие-то проблемы, они могут обращаться в нашу компанию в любое время дня и ночи".

Заявки от жителей принимаются круглосуточно по телефонам: 735-02-97 и (050)988-80-29. Также работает круглосуточная аварийная служба, сотрудники которой выезжают к жильцам в случае ЧП в любое время суток.

Отдельные сведения о запуске отопительного сезона можно получить только в соцсетях на страничке вице-мэра Лысенко.

По его словам, предприятие "Теплотранс", которое вчера приступило к обогреву котлов к вечеру, прогрело систему только до 30 градусов тепла, а выход на нормативную подачу ожидается в среду к 20.00.

Кроме того, выяснилось, что многие дома не готовы принимать тепло.

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Заммэра на своей странице в социальной сети сообщил, что в городскую аварийную службу поступило 268 заявок на развоздушивание систем. Из них 250 уже выполнили, в работе осталось 18.

В АНД районе на улице Бахчисарайской, 2 вода, которая должна была наполнить батареи просто вытекла, потому что ремонт системы, который сделали еще летом, оказался бесполезным, — пишет 49000.com.ua. А в одном из домов на Тополе-2 трубы никто не менял, напор воды прорвал старые. На помощь жильцам до сих пор никто не спешит. Холодно также в детских садах №104, 123 и 165 — и это далеко не весь список. Об этом говорят в сюжете 11 канала.