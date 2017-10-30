Отопительный сезон в Украине: будет как в Алчевске?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Мало уже кто помнит знаменитую историю отопительного сезона в Алчевске одиннадцатилетней давности. Когда из-за долгов городу отключили зимой газ и во всех жилых домах просто полопались батареи. Тогда резко ударил мороз, воду из систем отопления спустить не успели и трубы порвало. Люди при температуре до минус сорока на улице просто замерзали в своих домах, не имея не только тепла, но и воды и газа. Теперь схожая судьба может грозить всей стране. И не потому что нет газа в газохранилищах. Его ныне 16,5 млрд кубов, более чем достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. В прошлом году было почти на 2 млрд меньше и никто не замерз. Однако ныне по нарастающей множатся долги. И прежде всего государство не справляется со взятыми на себя обязательствами по оплате субсидий населению и содержания бюджетных организаций.

В госбюджете этого года было предусмотрено 47 млрд гривен на субсидии. Уже весной стало очевидно, что их не хватит. Добавили еще 14, которые были исчерпаны в августе. К отопительному сезону вышли с долгом в 2,5 млрд. Для прохождения последнего, то есть в течение октября-декабря текущего года нужно еще более 30 млрд. Где их взять? По факту их изымают из оборотных средств предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), облгазов и облэнерго. Но им ведь тоже нужно оплачивать как свои оптовые закупки, так и содержание персонала и технологического оборудования. Финансовые резервы для этого невелики. По этой причине Киевэнерго летом оставило столицу без горячей воды. Перспектив, что государство со временем рассчитается, тоже мало. В частности, правительство рассматривает вариант реструктуризации своего будущего долга по субсидиям, с выплатой последнего после нового года. За счет госбюджета-2018. В нем на субсидии предусмотрено всего 55 млрд гривен. Минус 30, которые нужно будет заплатить по итогам 2017 года. И что останется от «живых» денег на будущий год? В районе 25 млрд. Их до конца зимы может не хватить. Что дальше?

Если к долгам государства добавить задолженность населения, которое не пользуется субсидиями, а они на конец августа составили около 27 миллиардов, то общая картина для предприятий ЖКХ просто аховая. Причина последних – безудержный рост цен и низкая платежеспособность населения. При этом эта причина будет только усиливать свое влияние на рост долгов. По прогнозам МЭРТ на 2018-20 годы минимальный рост цен на газ, электроэнергию и тепло ежегодно будут вырастать на 20%. С учетом того, что эти двадцать процентов считаются по принципу 20% от уровня 2017 года, а в 19-м году от уровня цены 18-го, уже выросшей на 20% и так далее до 2020 года, то, по сути, речь о стопроцентном росте цен, если за базу брать цены 2017 года.

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Во что превратится тогда цифра в 27 миллиардов? В 100-150 миллиардов гривен долга. Если государство пойдет еще на обещанное усложнение получения субсидий, чтобы уменьшить свою часть обязательств перед ЖКХ, то сумма долга населения может стать просто астрономической. Вернуть этот долг за счет массовых отселений должников из квартир едва ли выход. При том, что таких будут сотни тысяч, если не миллионы, нужно учитывать фактор огромного числа незарегистрированного оружия. Едва ли ветераны АТО запросто согласятся пойти на улицу со своими семьями, не попытавшись силой отстоять свое право на жилплощадь. Да и не только они. Этот фактор точно учли, когда отказались от модели массового отселения из квартир еще в 2014-15 годах за долги перед предприятиями ЖКХ. С тех пор ситуация точно не изменилась. Скорее число обладателей оружия, с учетом его дешевизны на черном рынке (до 300 грн ПМ), кардинально выросло.

При нынешних подходах власти к решению проблем ЖКХ исход один: банкротство всего комплекса и выход технологического оборудования из строя. Правда, чтобы как-то удержать ситуацию под контролем киевская мэрия, например, запустила процесс возврата Киевэнерго в коммунальную собственность. Возможно с тем, чтобы потом вернуться к системе дотирования из городского бюджета неплатежей киевлян. Этому опыту могут последовать и другие областные центры. Но ведь Украина это не только два-три десятка крупных городов, но и десятки тысяч небольших населенных пунктов. Как выживать им без эффективной господдержки? Замерзать как Алчевску?

К слову, Киевэнерго придумало своеобразное ноу-хау для борьбы с должниками и уменьшения роста задолженности. Так в мэрии заявили, что на первое октября все жилые дома получили акт о готовности к отопительному сезону. А спустя несколько дней глава Наблюдательного совета Киевэнерго Иван Плачков фактически опроверг мэрию, публично заявив, что акты подписаны всего с 60% жилых домов. Остальные, мол, не готовы. И тепла не получат. Хитрость тут проста. В число домов, с которыми акты не были подписаны, попали, прежде всего те, кто уже не один год имеет крупные долги за уже поставленное тепло. Воспользоваться этой лазейкой в законодательстве могут и другие города. Но и она имеет предел. Завтра пойдут порывы в домах водопроводов, систем отопления. Жильцы будут подавать судебные иски, выходить на улицы перекрывать движение транспорта, пикетировать мэрию. Проблему нужно решать кардинально. И деньги-то на нее точно в бюджете есть. Достаточно сопоставить налоговые отчисления Нафтогаза в госбюджет и полученный им прибыли за текущие девять месяцев. А это 91 и 35 млрд. гривен соответственно. В годовом измерении на четверть больше. Эти цифры точно перекрывают потребности в закрытии субсидий и выплате долгов за услуги ЖКХ бюджетным организациям. Но кто ж решится на святое: посягнуть на дерибан средств госбюджета «семьей» блока панамских патриотов?

Тем не менее, если без шуток, то уже этой зимой Украина может повторить судьбу Алчевска, если власть кардинально не пересмотрит свое отношение к ценообразованию в сфере ЖКХ, возврате населения в состояние, когда эти цены будут разумны и подъемны. И начнет сполна отвечать за взятые на себя обязательства по субсидиям. Ресурсы и возможности для этого есть. Газ собственной добычи в объеме трех четвертей от потребностей населения и тепловой генерации с себестоимостью, как когда-то в оппозиции к Януковичу утверждал Арсений Яценюк, не более 70 долларов за тысячу кубов. Такой уровень цены точно бы уменьшил число субсидиантов вдвое-втрое. А значит и объемы затрат госбюджета на эту статью расходов. Но тут препятствием служит МВФ. Последний готовит заход в Украину нового хозяина Нафтогаза из числа ТНК. Под него и создаются условия гарантированной высокой доходности.

Одним словом, как обычно, население крайнее во всех проблемах, которые ему навязали власть и МВФ. Однако, если и далее идти у них на поводу, то крушение всей системы ЖКХ, приведет к тому, что украинский рынок этих услуг просто перестанет быть интересным для любого инвестора. Масштаб вложений в восстановление всей технологической системы плюс нищета пользователей отпугнет любого.

Впрочем, похоже власти до этого нет никакого дела и коммунальное хозяйство страны ждет неизбежное – Алчевск.