Хозяйке на заметку: что делать, если отопсезон у вас не начался

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Ответственность за отопительный сезон несут председатели областных госадминистраций. В частности, уголовную ответственность. Об этом напомнил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко. При этом речь идет именно о несвоевременной подаче отопления. В данном случае Зубко ссылается на 367 статью Уголовного кодекса ("служебная халатность"). Также вице-премьер добавил, что сейчас есть области, которые на 100% запустили отопление, а есть регионы, где этого так и не было сделано.

Что это за регионы и какую ответственность должны понести их руководители, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил кандидат юридических наук, эксперт Украинского Института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Украинский институт анализа и менеджмента политики Андрей Никончук

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи повинна обласна рада нести відповідальність за проблеми з опалювальним сезоном?

— В даному випадку мова йшла не про обласну раду, а про ОДА. За великим рахунком, ОДА, яка є структурною одиницею вертикалі виконавчої влади, яка безпосередньо чи опосередковано підпорядковується Кабміну, і Кабмін має на них певний вплив, і цей вплив полягає в тому, що вони повинні здійснити ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на належний та своєчасний початок опалювального сезону. Говорячи про Славутич, а саме про те, що є певні заклики щодо подання у відставку мера Славутича, хочу зазначити, що Кабмін мера Славутича не призначав. Мера Славутича обирали люди, і лише їм давати йому відповідну оцінку. Звичайно, якщо мова йде про якісь правопорушення або порушення норм Кримінального Кодексу, то цьому повинні давати належну оцінку правоохоронні органи, а далі вже і судові інстанції. Але в чому я хочу погодитися з Кабміном, так це в тому, що усі органи влади — як органи місцевого самоврядування, так і органи виконавчої влади на місцях, повинні забезпечити усі необхідні інструменти та прийняти відповідні рішення для того, щоб цей опалювальний період своєчасно розпочинався. Коли він розпочинається? По системі, після того, як середньодобова температура протягом трьох днів буде на рівні менше, ніж 8 градусів. Я не виключаю, що, можливо, в деяких регіонах нашої держави певні органи місцевого самоврядування призупинили постачання тепла, і це пов'язано перш за все з певним потеплінням навколишнього природного середовища. Для чого? Для того, щоб зекономити. Тому що газ — недешевий. І не виключено, що саме це і викликало певні нарікання певних заявників. Але все це — індивідуально, і у всьому потрібно розбиратися.

Тобто на місцях можуть керуватися погодними умовами?

— Безумовно. Загальний принцип — це 8 градусів середньодобова температура. Але це мова йде про запуск опалювального періоду, запуск системи опалення. Після того, як вона запуститься, її не можна відімкнути. Якщо її вже запустили, то максимум, на що можна розраховувати до квітня-травня наступного року, це просто зниження параметрів теплоносія, тобто просто подавати менш гарячу воду, таким чином, менше витрачати газу на її підігрів. Безумовно, це впливатиме на те, що температура в батареях буде нижча. Але знову ж таки, це буде залежати від того, як це буде співвідноситися по графіку теплоносія з навколишнім оточуючим середовищем. Тому що безпосередньо температура теплоносія по відповідним графікам системної взаємозалежності залежить від температури, що за вікном.

Геннадій Зубко, говорячи, що голови ОДА повинні нести кримінальну відповідальність за несвоєчасну подачу опалювання, керується статтею 367. Наскільки правильно підв'язувати під цю статтю невчасну подачу опалення?

— Говорячи про службову недбалість, потрібно розуміти, про які посадові обов'язки йде мова. В даному випадку, говорячи безпосередньо про голів ОДА, то до їх повноважень в цьому питанні відноситься лише те, що вони повинні зібрати наради, дати доручення, проконтролювати і здійснювати загальне керівництво. Необхідно звертати увагу на те, хто є власником, чи у кого в оперативному управлінні і господарському віданні знаходяться котельні, які генерують тепло. Якщо це — приватні котельні, то на них мають вплив лише їх власники. Але знову ж таки, на тих власників мають вплив голови держадміністрацій. Якщо це комунальні котельні, чи вони знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування, то за це буде відповідати мер або сільський, міський, селищний голова.

Читайте также: Украинцы, готовьтесь. Отопительный сезон в режиме экономии

Чи були такі випадки в історії України, коли дійсно притягували до кримінальної відповідальності службових осіб за те, що були проблеми з початком опалювального сезону?

— Мені такі прецеденти невідомі. Якщо вони були, то їх, скоріше за все, не дуже сильно афішували. У вертикалі влади достатньо адміністративного впливу для того, щоб зобов'язати того чи іншого голову держадміністрації щось робити. І в даному випадку, якщо мова йде про певні зауваження від Кабміну, то повірте мені, тут достатньо просто буде одного його повідомлення для того, щоб певна активізація відбулася на рівні виконавчої влади або в райдержадміністраціях, або ОДА. До кримінальної відповідальності з точки зору притягнення службовців органів державної влади поки що не доходило на рівні ОДА.

Ви сказали, що коли опалення включається, його неможливо вимкнути, тільки зменшити температуру теплоносія. Чи були випадки, коли опалення вимикали?

— Нам кажуть про те, що його нібито вимикають, можливо, припинять гріти дуже сильно для того, щоб температура до 17-18-20 градусів в помешканнях була. Але система вже як запускається, то вона містить як мінімум два параметри, один з яких — температура, другий — тиск, тобто циркуляція. Якщо температуру можна ще зменшити шляхом зменшеного споживання газу, відповідно, знизити температурний режим теплоносія, який в нашій системі циркулює, то говорячи про тиск, він однозначно залишиться в тому об'ємі або на тих параметрах, який був під час запуску. Тому що на дворі — жовтень, листопад, і погода дуже швидко, динамічно змінюється. І знову потім витрачати 7-10 днів для того, щоб довести показники тиску в мережі до належних показників, ніхто не буде витрачати. Вже тримають тиск такий, як потрібно.

У випадку, якщо зменшується температура теплоносія, чи мають право громадяни і споживачі на перерахунок платіжок?

— Перерахунок платіжок може бути здійснений лише тоді, коли ця платіжка буде отримана. В даному випадку говорити про перерахунок ще зарано, тому що платіжки за жовтень місяць людям не були виставлені, і ними не були оплачені. Я переконаний в тому, що після того, як за результатом місячних показників, зняття цих показників по температурному режиму ці платіжки будуть виставлятися як раз з урахуванням високого або малого температурного режиму. У випадку, якщо люди будуть вважати, що їм виставлено занадто багато, що сума, яка виставлена, вона буде безпосередньо залежати від кількості гігакалорій, які спожив будинок у вигляді тепла, можна буде безумовно писати певні скарги. Але для того, щоб ці скарги писати, або заяви, для перерахунку виставлених рахунків, необхідно заручитися певною такою доказовою базою. Доказовою базою являються акти, які повинні складатися між споживачем, тобто фізичними або юридичними особами, які споживають тепло, та постачальником теплової енергії. Для цього необхідно викликати представника, якщо він не хоче йти, то зробити це письмово, якщо він навіть не прийде, то такі акти підписати самому і ще одному споживачу. Потім цей акт оформити, він буде вже фактичним доказом, скажімо так, у певній скарзі, заяві на підставі якої вже можна вимагати відповідних перерахувань.

Українці скаржаться, що з квітня не було гарячої води, проте платіжки приходили. Що в такому випадку робити?

— В даному випадку однозначно необхідно писати звернення до "Київенерго" з проханням чи вимогою щодо перерахунку цих платіжок. Тому що якщо у людей є лічильники гарячого водопостачання, то їм "все одно" — була гаряча вода чи ні. Вони будуть платити лише по фактичним показникам, які пройшли через цей лічильник. Але в даному випадку, я переконаний, що у них немає лічильників гарячого водопостачання, їм виставлялися по нормах споживання, це виставляння відбувалося за послугу, якої фактично не було. І в даному випадку мова йде про необґрунтовані нарахування. Томі ці нарахування повинні бути однозначно перераховані. Я переконаний, що "Київенерго" знає, де в них не було гарячої води, і можливо, просто відбулася певна технічна помилка.

Що робити з проблемою, коли мешканці перших поверхів практикують пряме підключення в свої квартири, і чи впливає це на показники лічильників?

— По-перше, необхідно звернутися до експлуатуючої організації, це може бути або комунальний ЖЕК, або приватна управляюча компанія, або ОСББ, або ЖБК для того, щоб вони перевірили, наскільки це відповідає дійсності. Якщо це відповідає дійсності, вони повинні здійснити певні організаційно-технічні заходи для того, щоб привести зазначену систему опалення до попереднього стану. І ось на даному етапі це максимально складно у тому випадку, якщо недобросовісний споживач не йде на контакт і відмовляється це робити. В даному випадку відповіддю будуть лише судова інстанція, суд, звернення до суду, спонукання до здійснення відповідних дій.

Читайте также — Вечный вопрос: почему в Украине олигархи богатеют, а население беднеет

К слову, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил: украинцам нужно готовитьсяк к тому, что отопительный сезон пройдет в режиме экономии. По его словам, населению больше не куда сокращать потребление газа. В то же время председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков считает, что НАК "Нафтогаз Украины" может вообще прекратить подачу газа из-за долгов теплокоммунэнерго.