Гройсман нашел виновных в срыве отопительного сезона

КИЕВ, 25 окт — РИа Новости Украина. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит на местной власти.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду на заседании правительства.

"На местах не все еще поняли, что начался отопительный сезон. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона (и в полном объеме) лежит на местной власти. У них есть все, чтобы запустить вовремя котельные и дома. (…) Все, что нужно от правительства, мы сделали, запасы газа есть, электричество есть, выделили больше средств на подготовку к зиме в рамках децентрализации — почти 10 млрд грн", — цитирует Экономическая правда Гройсмана.

Премьер добавил, что в абсолютном большинстве все начинают отопительный сезон вовремя, но есть единичные случаи, когда не понимают, что в квартирах, школах и садиках холодно.

Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября.