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    Гройсман нашел виновных в срыве отопительного сезона

    Тема:

    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (178)

    (обновлено: )4910
    По словам премьер-министра, ответственность за своевременное начало отопительного сезона и в полном объеме лежит на местной власти.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 окт — РИа Новости Украина. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит на местной власти.

    Отопительный сезон в Украине: пока не для всех. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Отопительный сезон в Украине: пока не для всех

    Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду на заседании правительства.

    "На местах не все еще поняли, что начался отопительный сезон. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона (и в полном объеме) лежит на местной власти. У них есть все, чтобы запустить вовремя котельные и дома. (…) Все, что нужно от правительства, мы сделали, запасы газа есть, электричество есть, выделили больше средств на подготовку к зиме в рамках децентрализации — почти 10 млрд грн", — цитирует Экономическая правда Гройсмана.

    Премьер добавил, что в абсолютном большинстве все начинают отопительный сезон вовремя, но есть единичные случаи, когда не понимают, что в квартирах, школах и садиках холодно.

    Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября. 

     

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