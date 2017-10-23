Киев был не в состоянии качественно подготовиться к отопсезону – эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Столица может остаться без воды из-за долгов. Причина в том, что "Киевводоканал" задолжал "Киевэнерго" крупную сумму – около 170 миллионов гривен. Именно такую сумму "Киевэнерго" недополучила за поставки электроэнергии "Киевводоканалу" и теперь угрожает его отключить.

При этом у "Киевэнерго" есть и другие должники — население, которое задолжало более 330 миллионов гривен, и столичный метрополитен — более 200 миллионов гривен.

Смогут ли компании прийти к консенсусу, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-первый замминистра по вопросам ЖКХ Александр Мазурчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи не залишаться кияни без води через борги "Київводоканалу"?

— Ні, кияни не залишаться без води, такі борги були давно і не раз складалися, але є серйозна проблема в цьому і треба її вирішувати, щоб вона не була системною. Ви бачите, що кияни, третя частина міста, залишались без гарячої води практично все літо, півроку знаходяться, тому можуть бути при цьому тимчасові відключення, які також створять досить серйозні проблеми для киян.

Ідеться передусім про гарячу воду?

— Про гарячу воду в першу чергу, але зараз, коли починається опалювальний сезон, то гарячу воду теж немає смислу відключати, тому що теплоносій, який подається в будинок, він же паралельно дає гарячу воду, але борги дійсно ростуть і причому в більшості борги ростуть по вині самої держави. Тому що або не розраховується держава за субсидії і пільги, які сама продекларувала, або не розраховується за бюджетну сферу, яка відноситься до управління держави, тобто державні бюджетні установи, значить, вони не отримують гроші, не можуть розрахуватись за комунальні послуги, в тому числі за водопостачання і теплопостачання. І це, на жаль, є проблемою.

Яким є дійсний борг "Київводоканалу"?

— Я вам скажу так, що в 2011-2012 роках у компанії був борг 900 мільйонів. Потім було зроблено розрахунки, проведені взаємозаліки, і цей борг був погашений повністю. Зараз борг теж буде рости, але якщо раніше росло за рахунок несплати людей, сьогодні більш-менш сплата людей є непоганою, але, на жаль, є сьогодні проблема саме з тим, що багатьом людям нараховуються субсидії, а потім держава ці гроші, які нараховані у вигляді субсидії, не віддаються комунальним підприємствам, у тому числі "Київводоканалу". А "Київводоканал" не може розрахуватись за електроенергію.

Тобто борг населення в 330 мільйонів гривень — це саме недовиплачені субсидії?

— В більшості випадків – так, це зв’язано з субсидіями. І проблема саме така.

Люди якось можуть втручатися в цю ситуацію?

— На жаль, люди тут нічого не можуть зробити, і це повинна працювати в цьому питанні Київська влада, спільно з Кабміном, шукати варіанти проведення взаєморозрахунків і погашення цих боргів.

Якщо говорити про стосунки між "Київводоканалом" і "Київенерго", наскільки вони серйозні і потребують з’ясування? Чи може в ситуацію втрутитись столична влада?

— Столична влада вимушена у це втручатися, тому що від них теж дуже багато залежить, можуть бути борги, також столична влада встановлює тарифи тепер, і ми теж розуміємо – чим вищий тариф, тим потім менше люди сплачують. Це теж проблема, сьогодні не всі мають можливість сплатити вчасно. І, по-друге, між "Київенерго" і "Київводоканал" існують, як між двома юридичними суб’єктами, нормальні взаємовідносини, але вони, якщо не розраховується "Київводоканал" за електроенергію, то "Київенерго" не може розрахуватися за газ. А ми бачили, що не розрахувавшись за газ, їм газ відключили, із-за чого не було гарячої води в третини міста.

Опалювальний сезон вже офіційно розпочався. Чому в деяких будинках вже тепло, а в деяких – ні, хоча будинки знаходяться на сусідніх вулицях або навіть поруч розташовані.

— Більше 11 тисяч будинків в місті Києві, і одночасно їх немає можливості запустити. Як правило, опалювальний сезон, от саме підключення будинків, він розтягується практично десь на 4-5 днів, і тому потрібно підключити. Це в тому випадку, якщо все нормально, були мережі випробувані, вони підключені і вони не порвалися, тоді все нормально. Якщо стався прорив, то тоді треба знов всю воду спускати і починати ремонтувати, і я скажу, що дуже погано підготовлений Київ до цієї зими в зв’язку з тим, що якраз держава не розрахувалася по субсидіях, не розрахувалася по пільгах і по оплаті оцій за бюджетну сферу, тому "Київенерго" не мав спроможності фінансової нормально підготуватися до зими.

К слову, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире Голоса Столицы заявил, что Украина впервые входит в отопительный сезон, не имея понимания того, сколько будет стоить кубометр газа для населения и сколько — для теплокоммунэнерго.