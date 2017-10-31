Юрист: у Порошенко вошло в привычку нарушать закон

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Судей Верховного Суда не назначили в установленные сроки. Их должен был назначить президент Петр Порошенко, однако не сделал этого. При этом, Высший совет правосудия определил 111 кандидатов в судьи нового Верховного Суда и внес президенту соответствующие представления об их назначении еще 29 сентября. Президент же должен был в установленный законодательством 30-дневный срок назначить судей и выдать соответствующий указ.

В Администрации президента по этому поводу заявляют, что у Порошенко — еще около двух недель, чтобы подписать приказ о назначении судей нового Верховного Суда. По их словам, ошибочно считать, что представление на судей было подано 29 сентября.

Разобраться с ситуацией в эфире радиостанции Голос Столицы помогал адвокат, эксперт судебной группы Реанимационного Пакета Реформ Маркиян Галабала.

(текст публикуется на языке оригинала)

Роз’ясніть, коли насправді було подання від Вищої ради правосуддя

— Власне, 29 вересня Вища рада правосуддя прийняла рішення про внесення подання президенту про призначення суддів. І очевидно, тільки в жовтні ці всі документи, ці всі подання були належним чином оформлені і надіслані в Адміністрацію, і урядовим зв’язком були доставлені на Банкову.

Виходить, що подання було 29 вересня?

— Так. В законі сформована позиція, що з моменту прийняття ВРП даного рішення, і тому, з однієї сторони, одні експерти тлумачать, що цей 30-денний строк повинен обчислюватися з моменту прийняття рішення Вищою радою правосуддя, а Адміністрація зайняла позицію про те, що 30-денний строк рахується з моменту отримання. Але я би хотів наголосити, що Адміністрація, і сам президент вже неодноразово порушували строки призначення суддів, тому що попередні призначення, які йшли від Вищої кваліфікаційної комісії ВРП про призначення суддів першої інстанції, вони дуже довго лежали в АП, і вони порушили навіть набагато більше, ніж цей 30-денний строк. Вже не говорячи про підписання, наприклад, законів, коли президент пропускав 15-денний строк підпису законів. Тому це звичайна практика – порушення президентом і Конституції, і законів.

Може президент в якомусь випадку затягувати або не призначати суддів Верхового Суду з цього списку кандидатів, який йому подали?

— Відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» і змін до Конституції, які мали місце 2 червня 2016 року, функція президента в цьому процесі — чисто церемоніальна. Тобто він не має права переглядати рішення Вищої кваліфкомісії суддів, ВРП, і не призначати тих суддів з тої чи іншої підстави. Тобто затягування – це також порушення 30-денного строку, про який Ви казали. Тому жодних варіантів з непризначенням тих чи інших суддів президент не має.

Раніше Громадська рада доброчесності закликала президента не призначати цих 111 суддів нового Верховного Суду, доки не будуть розвіяні сумніви щодо ряду кандидатур. Тоді Петро Порошенко дав зрозуміти, що не стане прислухатися до цих рекомендацій. Чи може заклик Громадської ради доброчесності бути приводом для того, що президент не призначив суддів?

— Відповідаючи на перше запитання, я є прихильником того, що президент на цій стадії вже не може міняти склад осіб, які подані йому Вищою радою правосуддя. Тобто висновки громадської ради доброчесності повинні були бути враховані, по-перше, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, по-друге, Вищою радою правосуддя, але, на жаль, це ними не було зроблено. Але президент вже не повинен міняти склад цих кандидатів, які йому поступили з Вищої ради правосуддя, тому що він виконує в цій ситуації виключно церемоніальну функцію. А от відповідаючи на друге запитання, чому президент зволікає, мені важко сказати, які є резони для такого зволікання, для такого затягування часу, тому що і українське суспільство, і міжнародна спільнота очікують від нас запуску Верховного Суду, на жаль, в тому складі, в якому він є, а вже далі там якщо ці судді, які з заплямованою репутацією попали до складу Верховного суду, тоді вони вже повинні нести відповідальність за свої діяння, якщо вони попадуться, якщо вони вчинять правопорушення в майбутньому.

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Яка надалі процедура щодо призначення суддів, і якими можуть бути наслідки від затягування процесу?

— Наслідків — ніяких, насправді, тому що жодної відповідальності для президента — немає. Наслідком такого зволікання є те, що не починає роботу Верховний Суд. Фактично, це єдиний правовий наслідок цієї бездіяльності президента. Що стосується тих кандидатів, відносно яких було негативне рішення Громадської ради доброчесності, а їх там близько третини, ці особи не повинні були потрапити до складу Верховного Суду, але, на жаль, ні Вища кваліфікаційна комісія суддів, ні Вища рада правосуддя не прислухалися до позиції Громадської ради доброчесності, на жаль, ці судді потрапили до Верховного Суду, і тут вже президент в цей процес на цій стадії не повинен втручатися.

Коли нарешті може бути створений Верховний Суд у новому складі?

— Президент пообіцяв, що Верховний Суд почне свою роботу до кінця цього року, але тут ситуація ускладнюється не лише відсутністю указу президента про призначення цих суддів, але і тим, що закони, які дозволяють запустити роботу Верховного Суду, тобто законопроект 6282, він був абсолютно спотворений поправками нардепа Андрія Лозового, який вніс просто жахливі поправки про роботу правоохоронних органів, і через те на даний момент законопроект 6282, який повноцінно дозволить запустити роботу Верховного Суду, не підписується в парламенті Андрієм Парубієм. Відповідно, не передається на підпис президента, тому робота Верховного Суду ще затримується невідомою долею законопроекту 6282, через недолугі поправки Лозового до нього.

Напомним, Общественный совет добропорядочности призвал президента Петра Порошенко не утверждать 111 кандидатур в члены нового Верховного Суда. Там считают, что 25 из 111 кандидатов не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики, а Высший совет правосудия проигнорировал этот факт.