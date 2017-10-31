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    Точка зрения

    Дубинский: Порошенко уже настроил всех против себя

    (обновлено: )565101
    Украинского президента не любят простые украинцы, олигархи, в Европе и РФ его презирают, а в политической верхушке США не могут терпеть из-за подыгрывания лагерю Хиллари Клинтон, уверен обозреватель Александр Дубинский.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    У президента Украины Петра Порошенко есть уникальная возможность: он умеет настроить всех против себя, считает экономический обозреватель Александр Дубинский

    Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook. 

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    "Внутри страны его (Порошенко) ненавидят почти все: от простых украинцев, которые отдали ему более 50% голосов на выборах 14, до так называемых олигархов", –  подчеркнул Дубинский.

    В Европе и России, продолжает эксперт, президента презирают — "за то, что ставит свои бизнес интересы много выше государственных".

    "В существующей верхушке Штатов — его не могут терпеть из-за подыгрывания лагерю проигравшей Клинтон. Причём, даже если Порошенко купит ещё миллион тон "пенсильванского угля" — это никуда не денет осадок и неприязнь. Потому что "вброс" о вовлечённости вхожего в ближний круг президента Трампа — Пола Манафорта в дела Януковича и отмывание денег ПР — продолжает трясти Вашингтон", – уверен обозреватель.

    Он приводит заголовок из СМИ: "ФБР підозрює, що Манафорт відмивав гроші для Януковича і ПР" ("ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР"). 

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    "Согласитесь, интересно иногда оборачивается история. Вместо "человека, вошедшего в историю" Порошенко стал "человеком, которого все ненавидят". Кроме порохоботов и чавкающих у кормушки, конечно", – подытожил Дубинский.

    Facebook Александра Дубинского
    Комментарий Александра Дубинского
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