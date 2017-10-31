Дубинский: Порошенко уже настроил всех против себя

РИА Новости Украина

У президента Украины Петра Порошенко есть уникальная возможность: он умеет настроить всех против себя, считает экономический обозреватель Александр Дубинский.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Внутри страны его (Порошенко) ненавидят почти все: от простых украинцев, которые отдали ему более 50% голосов на выборах 14, до так называемых олигархов", – подчеркнул Дубинский.

В Европе и России, продолжает эксперт, президента презирают — "за то, что ставит свои бизнес интересы много выше государственных".

"В существующей верхушке Штатов — его не могут терпеть из-за подыгрывания лагерю проигравшей Клинтон. Причём, даже если Порошенко купит ещё миллион тон "пенсильванского угля" — это никуда не денет осадок и неприязнь. Потому что "вброс" о вовлечённости вхожего в ближний круг президента Трампа — Пола Манафорта в дела Януковича и отмывание денег ПР — продолжает трясти Вашингтон", – уверен обозреватель.

Он приводит заголовок из СМИ: "ФБР підозрює, що Манафорт відмивав гроші для Януковича і ПР" ("ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР").

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"Согласитесь, интересно иногда оборачивается история. Вместо "человека, вошедшего в историю" Порошенко стал "человеком, которого все ненавидят". Кроме порохоботов и чавкающих у кормушки, конечно", – подытожил Дубинский.