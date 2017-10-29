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    Политика

    Активисты заблокировали фабрику Порошенко в Виннице

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    Блокирующие работу фабрики "Roshen активисты говорят, что приехали из Киева в Винницу, чтобы предотвратить "беспредел, хищения и обман". Организаторы акции не указывают число ее участников.
    Активисты заблокировали фабрику Порошенко в Виннице
    Facebook Движение "Освобождение"

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Активисты движения "Освобождение" (Рух "Визволення") в субботу вечером блокировали фабрику Петра Порошенко в Виннице, требуя президента сделать выбор: государство или бизнес, сообщается на официальной странице движения в социальной сети Facebook.

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    Блокирующие работу фабрики Roshen активисты говорят, что приехали из Киева в Винницу, чтобы предотвратить "беспредел, хищения и обман". Организаторы акции не указывают число ее участников,

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    "Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом", — говорится в опубликованном движением заявлении в соцсети.

    Facebook Движение "Освобождение"
    Активисты заблокировали фабрику Порошенко в Виннице

    Активисты призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, которые производят компании Порошенко, не иметь дела "ни одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации".

    Порошенко находится на пятой строчке составленного изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в 2017 году. По сравнению с данными за 2016 год он опустился на одно место, но увеличил свое состояние с 959 миллионов долларов до 1 миллиарда. Первое место занимает Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.

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