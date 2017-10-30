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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: у Саакашвили работа – имитировать протест Порошенко

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    Протесты под Радой и блокирование Roshen (314)

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    Экс-президенту Грузии приходится одновременно и имитировать войну с президентом, и не заявлять ничего, что бы реально било по рейтингу Порошенко, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
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    Протесты под Верховной Радой продолжаются, но уже в гораздо спокойном режиме. В воскресенье, 29 октября, под зданием парламента прошло очередное созванное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили народное вече. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что нарушений общественного порядка не было,  участие приняли около 400 человек, а следили за ними около 700 правоохранителей.

    В то же время в палаточном городке возле здания парламента продолжают акцию протеста несколько десятков человек. 

    На вече Саакашвили заявил, что намерен 7 ноября организовать очередной митинг. 

    Он добавил, что в случае невыполнения требований участников акции протеста, власти должны будут уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента.

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    У Саакашвили – сложная работа, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    "С одной стороны – надо имитировать войну с Порошенко, чтобы поверили в клоунский майдан. С другой – нельзя ничего говорить такого, что ударило бы по рейтингу президента", – сообщил эксперт на своей странице в Facebook. 

    В итоге на “клоунском воскресном вече Саакашвили потребовал закон об импичменте президента, мифическую борьбу с олигархами и сохращение Рады до 300 человек”, перечислил аналитик.

    "Очередная порция "важных" для страны социальных лозунгов. И главное – очень "опасных" для власти Порошенко. В общем, уже нет малейших сомнений в том, что за проектом "МышаМайдан" стоит Порошенко. И основная задача – занять места потенциальных протестов против власти подконтрольными "активистами". А также показать стране, что реальных протестов против Порошенко нет. И все, кто недовольны происходящим, могут на кухнях кушать тортики "Рошен", "матеря" полушепотом президента…", – подытожил Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

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