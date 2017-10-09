Порошенко намеренно уводит судей от ответственности - активист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Общественный совет добропорядочности призывает президента не утверждать список кандидатов в члены нового Верховного Cуда Украины. Об этом говорится в публичном обращении этого совещательного органа.

Четверть кандидатов, которых Высший совет правосудия внес на подпись президенту для назначения судьями Верховного Суда, не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.

В пятницу, 29 сентября, Высший совет правосудия объявил окончательный список кандидатов на должности судей Верховного Суда Украины. На подпись президенту будет передано 111 фамилий судей из 120 необходимых.

Какие именно претензии у общественных активистов к кандидатам в судьи, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Совета общественного контроля при НАБУ, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які основні претензії активісти мають до суддів?

— Усі претензії викладені у юридичних документах, у висновках громадської ради доброчесності. Вони вивішені на сайті. Кожен може зайти на сайт громадської ради і побачити весь перелік претензій. Якщо коротко, то ключові претензії. Дуже показовий випадок, судді, які засуджували Юрія Луценка. Всі говорили міжнародні експерти та інституції, що це політично мотивовані рішення. Тобто які базуються не на законі, а на якихось вказівках влади в тому числі. Вони двоє пройшли у новий Верховний Суд. Тобто судді, які забороняли Майдан. Олександр Золотников в час Майдану обмежив мирні зібрання у всій центральній частині Одеси. При цьому, коли заповнював декларацію доброчесності, забув це вказати. Судді, які не можуть підтвердити, пояснити свої статки. Це, наприклад, Марина Червинська або інша, Людмила Стратієнко. Судді, які виносили рішення, які Європейським судом потім названо свавільними та такими, що грубо порушують Європейську конвенцію. І цілий ряд інших пунктів про які наведено у наших висновках. Але з тих 30, які були серед переможців, 25 однозначно вже потрапили до Верховного Суду по суті. І ще чотири в стані підвішеному. Вища рада правосуддя ще буде думати, чи їх призначати, чи не призначати. І лише одного кандидата вони остаточно з цього переліку викинули. На наше переконання, це просто плювок в обличчя суспільству, якому було обіцяно, що нова судова реформа почує громадськість, і ті, які не доброчесні, не потраплять у новий Верховний Суд. Для цього навіть спеціально було записано у Конституції, що суддя має бути доброчесним. Насправді ми тепер звертаємося просто до президента і просимо забезпечити виконання Конституції. Забезпечити, щоб новий Верховний Суд складався з доброчесних. Але якщо вже відверто казати, то ми вже поставили питання ширше. Якщо така ситуація, що в новому Верховному Суді така велика кількість суддів, до яких є величезні претензії громадськості, якщо є претензії до того самої відкритості процедури, а ми там теж зазначаємо в своїй заяві про ці всі проблеми, і якщо, незважаючи на все, Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя такі рішення прийняла, то давайте думати, чи та процедура забезпечує те, що нам обіцяли — оновлення, очищення, відновлення довіри до Верховного суду. Чи ті органи, які це робили, спроможні це зробити? І на кінець, а хто буде відповідальним за це все? За те, що нам обіцяли одне, а вийшло зовсім інше. Це ми ставимо питання, і задумуємося, чи нам далі продовжувати працювати в такому ж режимі і в такій процедурі.

Громадська рада доброчесності якісь альтернативи цій процедурі представляла? Украинское фото Cпиридонов: суть судебной реформы - подчинить суды Порошенко

— Ми намагалися достукатися до президента, навіть пропонували зустрітися і пояснити на пальцях, умовно кажучи, наші претензії. Тому що, чесно кажучи, президент декілька раз публічно виступав і розказував, що все гаразд з конкурсом, і повністю наші вимоги Громадської ради доброчесності були виконані, що не відповідає дійсності. Але, на жаль, нас проігноровано. Тим не менше, ми продовжуємо. Ми не опускаємо руки. Ми продовжуємо далі боротися за чесний суд. Таким чином, ми вважаємо, що дійсно треба передивитися процедуру в частині відкритості. Тобто відкритості не показовій, а такій, що можна прийти, послухати ці співбесіди. Але ключові речі залишилися закритими. Тобто мотивація прийняття, визначення переможців, як визначаються ці бали, чому відхиляються висновки громадської ради доброчесності — це все закрито. Треба це відкрити.

Тобто вони навіть не дають пояснення, чому не дослухалися в даному випадку до Громадської ради доброчесності?

— Чому Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія визначила, що судді, які судили Луценка, вони нормальні судді. От ви можете зайти на сайт Громадської ради і почитати, чому ми такі претензії до них маємо. А от ВККС чи ВРП такого не пояснюють. Тобто вони просто сказали: ми вважаємо їх переможцями. Вони мають такі бали. А чому — немає. Тому це дуже дивно, якщо конкурс прозорий. Також потрібно назвати речі своїми іменами. ВККС та ВРП — це є органи, які в більшості складаються з суддів, які призначені самими суддями, яких ми зараз хочемо очистити, оновити. Не спроможні ці органи, напевно, цього зробити. Тому треба ставити питання, з кого вони складаються, як вони складаються, і переформатовувати, інакше ми отримаємо на виході те саме. А я нагадую, що конкурс у Верховний Суд — це лише перший етап. Далі піде ще дообрання інших суддів Верховного суду, обрання всіх апеляційних суддів, і кожен діючий суддя повинен пройти кваліфікаційне оцінювання через ці органи. Тобто це ще тривалий період, три-п'ять років може тривати. І якщо на старті ми отримали такий результат, то через п'ять років ми отримаємо аналогічний. Тоді який зміст в цьому всьому? Давайте відразу визнаємо, що нічого не можемо зробити та й все.

Яке покарання передбачене за неправильне заповнення декларації?

— Ні, насправді там є широкий спектр відповідальності. Від дисциплінарної до кримінальної. І щоб було зрозуміло, наприклад, по деяких суддях, одну з них, правда, не призначили, а поставили на паузу. Здійснюється повна перевірка НАЗК, бо вони там знайшли підстави, що суддя неправильно вказала в декларації, і порушене кримінальне провадження НАБУ. І також дисциплінарний проступок, який мала б розглядати та сама ВРП і покарати їх, аж до звільнення. Але в п'ятницю голова ВРП сказав, що вона не є фінансовим органом, щоб перевіряти, наприклад, статки тих суддів, і вони не спромоглися навіть зупинити, зняти з конкурсу цих осіб.

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