Отопсезон. Формальное повышение цен произошло – Землянский

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Украине 15 октября официально начался отопительный сезон. Оснований для роста цен на тепло нет, а ответственность за подключение к отоплению полностью лежит на местной власти. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Социальные объекты: школы, детсады, больницы, должны быть подключены к теплу в случае снижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд — при температуре ниже восьми градусов в течение трех суток.

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Подключение к отоплению прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Есть ли реальные основания для увеличения цены на газ для населения?

— В принципе основания есть. В данном случае мы говорим о том, что юридически работает постановление 187. Никто его не отменял. Никто не вносил никаких корректив. То есть отопительный сезон стартовал в условиях формально повышенных цен. То есть, условно говоря, цена тысячи кубометров составляет 8032 гривны против сегодняшних 6950, условно скажем где-то так, за тысячу кубометров. То есть все остальное — это политические "хотелки". Это политические заявления, которые делает правительство. Но, к сожалению, не делает никаких шагов для того, чтобы цена на газ для населения сохранилась хотя бы на том уровне, который есть. Я не говорю уже о том, чтобы снизилась. Ситуация крайне нетипичная. Впервые Украина в такой ситуации входит в отопительный сезон, не имея понимания того, сколько будет стоить кубометр газа для населения и сколько для теплокоммунэнерго.

Чего ждать людям?

— Нужно ждать решения правительства. То есть, если правительство, условно говоря, до 1 ноября не предпримет никаких решений, то есть не будут внесены никакие изменения в 187 постановление, значит, соответственно, да. Мы видим уже ситуацию с теплокоммунэнерго. Не спешат подключать объекты к теплу, жилые дома, скажем так. То есть, если социальная сфера. И здесь вопросов нет. Потихонечку идет процесс, и дома не спешат. Более того, погода благоволит. Если мы посмотри прогнозы, то температура будет достаточно высокая. ПО крайней мере прогнозируют на следующую неделю. Поэтому темплокоммунэнерго вообще могут иметь основания сказать: ребят, мы тут по "минималке" даем, постепенно включаем, потому что в принципе на улице тепло. То есть все нормально и можно чуть-чуть подождать. То есть это происходит не случайно, это происходит потому что теплокоммунэнерго в противном случае будут должны "Нафтогазу". Потому что тепло они произведут и продадут при цене, учитывая себестоимости цену 6950, а потом им выставят цену на газ, который они потребили, на 7900 к примеру или 8000. Соответственно, это прямые убытки для теплокоммунэнерго. Поэтому как бы, я понимаю, что правительство готово, а вот теплокоммунэнерго совершенно не готовы к тому, чтобы рисковать и идти в слепую, не имея четких ценовых ориентиров при производстве тепла в отопительный сезон. Вот такая у нас очень нехорошая ситуация.

Объясните о подчинении и решении вопроса. Кабмин дал отмашку, можно включать, в принципе на местном уровне именно теплокоммунэнерго решают?

— Теплокоммунэнерго могут сослаться на какие-то моменты подключения: вот у нас все идет постепенно или минимизировать температуру теплоносителя. То есть батареи будут слегка теплые, мягко говоря. То есть чтобы минимизировать объем сжигания газа и минимизировать температуры. Потому что, опять же повторюсь, погода благоволит и понимания теплокоммунэнерго нет.

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Если бы спрашивали население, пожалуй, отвечали бы: пусть тогда вообще не включают, если батареи едва теплые, потому что платить за тепло все равно придется.

— Да, и население скажет: "А выключайте! А зачем? Нам не надо". Вон тепло как бы или не надо включать. То есть здесь погода играет на руку теплокоммунэнерго, но еще раз повторюсь, что ситуация крайне абсурдная. Она ставит, во-первых, под угрозу отопительный сезон, потому что, естественно, мы понимаем бюрократические, чиновничьи игры. Поэтому вопрос с ценой на газ и с подключением к теплу остается завешан. То есть в принципе можно говорить все, что угодно. Но должно действовать. А действия должны проявляться в виде каких-то решений, юридически закрепленных, документально, формально закрепленных. А так мы с вами тоже можем сказать, что мы хотим, чтобы цена на газ была на уровне пяти тысяч гривен. С таким же успехом, как и Кабмин может сделать свои заявления. Потому что юридически такие заявления не подкреплены.

Эксперты успокаивают, что количества газа в подземных газовых хранилищах Украины хватает на отопительный сезон. Вы что скажете?

— Насколько я знаю, в принципе стремились добыть до 17 миллиардов кубов. Было близко к этой цифре. Я не уверен. Нужно подождать сообщение "Укртрансгаза", с какими объемами мы вступаем. Но близко к 17. Да, это тот объем, с учетом сегодняшнего уровня потребления, особенно с учетом сегодняшнего уровня потребления промышленностью. То есть тут получился перевертыш. Это же все не Слава богу. Закачали достаточный объем газа. Теперь не может определиться с ценой, по какой будет его продавать этой зимой. То есть по хранилищам, на удивление, в этом году вопросов как раз не возникает. Потому что объемы достаточны и для прохождения отопительного сезона, и для обеспечения транзита по украинской территории. Так что к этой части вопросов совершенно нет.

Что с углем происходит? Хватит его на этот сезон?

— С углем у нас снова весело. Мне очень нравится позиция чиновников и депутатов, которые делают круглые глаза и говорят — ой, как это у нас дефицит угля получился? Мы не знали. Но нужно вспомнить февральские события, когда блокировали Донбасс с понимаем того, что это единственная относительно легальная поставка антрацита с неконтролируемых территорий, которая была в принципе легализирована всеми госорганами Украины. После того как под руководством Семена Семенченко и Владимира Парасюка, этих известных революционеров, которые заблокировали Донбасс, поставки были остановлены. Мы получили ситуацию с дефицитом антрацита с одной стороны, а плюс в целом экономическая ситуация, отсутствие действий правительства по развитию отечественной угледобычи. Я имею в виду государственных шахт. В результате мы входим в отопительный сезон, во-первых, под эгидой перехода типа блоков тепловых электростанций с антрацитового угля на газовый уголь. То есть, соответственно, рост будет идти потребления угля марки "Г". Во-вторых, мы входим с дефицитом общим объемом четыре миллиона тонн, из которых три миллиона тонн — это антрацитовая группа, а миллион тонн — это газовая группа. И самое печальное в этой всей ситуации, если не сказать критичное, это то, что единственным обладателем ресурса, где мы можем купить антрацит, является РФ. В Австралии, Южноафриканской республике, США, там просто физически нет объемов. То есть там, даже если не смотреть на цену, хотя и цена тоже, конечно, имеет существенное значение. Скорее всего, Украина будет закупать уголь у РФ, антрацитовую группу, для того, чтобы покрыть дефицит, который может возникнуть в течение этого отопительного сезона. То есть имеется в виду до конца марта. Вот такая ситуация.

Напомним, в 2019 году Украина сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы. Об этом на заседании правительства сказал министр энергетики Игорь Насалик. Вместе с этим, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус в эфире Голоса Столицы заявил, что в Украине создан культ антрацита, поскольку с начала блокады Донбасса прошло несколько месяцев. И если бы у Украины действительно была потребность в антраците, то за это время можно было наладить его импорт.