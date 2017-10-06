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    По законам Порошенко в Донбассе уничтожится все украинское - нардеп

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (123)

    (обновлено: )592113
    По мнению народного депутата Олега Осуховского, Украина должна отказаться от реализации минских соглашений и начать искать другие пути решения проблемы Донбасса.
    Народный депутат Олег Осуховский
    Facebook Олега Осуховского

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    По словам внефракционного депутата Олега Осуховского, законодательные инициативы, которые предлагает Администрация президента содержит целый ряд вопиющих моментов. 

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    "Например, лично я считаю недопустимым давать амнистию боевикам, предоставлять террористам право выбираться в Верховную Раду, в местные советы. То же самое касается создания народной милиции, прокуратуры. Основные предостережения — особый статус для Донбасса  и имплементация минских соглашений в той части, которая, по сути оправдывает преступников.

    По большому счету, после принятия таких законов на ныне оккупированной территории Донбасса будет уничтожаться украинский язык. Границ, как таковых, и дальше не будет — ни с Российской Федерацией, ни с Украиной. Мы и дальше будем наблюдать за диверсиями, как это уже было в Калиновке и Балаклее. По сути, законопроекты президента легализируют террористов на Донбассе", — отметил он.

    По мнению депутата, всему виной обязательства Украины, взятые государством в рамках минского процесса.

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    "Нужно вообще забыть о минских договоренностях, надо менять Нормандский формат на Женевский и Будапештский. К процессу необходимо подключать наших международных партнеров, Соединнненые Штаты и Великобританию, которые по Будапештскому меморандуму являются гарантами территориальной целостности Украины. Да, Запад выступает за реализацию Минска-2, но это путь в никуда", — считает депутат.

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