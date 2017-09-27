Депутат: рассказы о расширении полномочий Нацгвардии – обман

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Верховной Раде предлагают расширить полномочия Национальной гвардии. Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать соответствующий законопроект.

Представителям Нацгвардии предлагают предоставить право составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка, не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок, перекрывать улицу.

Также предлагается носить, хранить и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику в случае нападения без применения оружия, обыскивать людей и проверять документы. В неотложных случаях во время преследования подозреваемого или для предотвращения преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека, но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику.

На сегодняшний день в полномочия Нацгвардии входит охрана общественного порядка и взаимодействие с другими правоохранительными органами в охране границы, борьбе с терроризмом, преступниками и незаконными вооруженными формированиями.

Расширение полномочий Нацгвардии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат, один из инициаторов законопроекта Николай Паламарчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Норма про відстань між мітингувальниками і нацгвардійцями, яка б дозволяла забезпечити безпеку і при скороченні такої відстані нацгвардійці можуть без попередження застосовувати засоби проти мітингувальників. Для чого ця зміна необхідна і якою ця відстань буде?

— По-перше, відстань згідно цього законопроекту визначає як раз командир. Там немає застосування зброї. Там лише застосування спеціальних заходів. І як раз ця норма направлена на забезпечення безпеки громадян. Тому що ми бачимо, що відбувається в більшості випадків. Як раз гинуть не мирні громадяни, а як раз більше випадків каліцтва і гинуть як раз нацгвардійці.

Ми бачимо останні події, тому і з'явилася така норма, тому що це і нацгвардійці, і демонстранти, і просто всі законослухняні люди. Це люди нашої держави. Цей закон передбачає як раз захист, але не тих людей, які порушують закон, порушують норму закону та порушують право інших громадян.

Про зброю нічого взагалі не йдеться в законопроекті?

— Зразу підняли всі питання правозахисники, що зброю застосовують. Там не йдеться про зборю. Тобто зброя застосовується в таких же випадках, як передбачено зараз законом. Хочу ще раз наголосити, що це є орган з правоохоронними функціями.

Цей закон тільки більш чітко вдосконалює і окреслює функції і права нацгвардійців. Напевно комусь дуже не хочеться, щоб цей законопроект був прийнятий. І тому підняли дуже болючі питання, що порушують конституційні права людей. Нічого там не порушується. Якщо уважно почитати закон, сьогодні вже є закон про Нацгвардію.

Я зустрічався з ініціаторами і з правозахисниками. Я переконався, що вони не читали цей закон і просто тільки говорять про те, що порушуються права, а конкретно в чому порушуються права не говорять. А потім договорилися до того, що ми проти взагалі закону про Нацгвардію. Це інше питання. Можливо настане час і суспільство прийде до того, що не потрібна буде Нацгвардія поки вона існує та поки є закон і ми надаємо їм права. В тому числі і правоохоронні функції.

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Це правильно? Звичайно, не правильно. Наприклад, охороняє посольство нацгвардієць. І він не має права дебошира притягнути до відповідальності, який порушує громадський порядок. В чому проблема? Я не бачу в цьому проблеми. Для чого ми нацгвардійців ставимо між однією і другою колоною різно налаштованих людей?

Для того, щоб вони захистили одних і інших і забезпечили громадський порядок. Але ми при цьому не хочемо надати ніяких прав нацгвардійцям. Це не відповідально і неправильно.

Згідно ваших пропозицій, у випадку відбиття виняткового збройного нападу на співробітників або представників, яке право надається для нападу або відбиття такого нападу?

— Там взагалі не йдеться в законопроекті про напад. Нацгвардійці ні на кого не збираються нападати. У випадку нападу на нацгвардійців нічого не змінюється. Якщо його життю загрожує смертельна небезпека, йому дозволяється застосовувати спецзаходи і зброю.

Я ж кажу, зараз закон дозволяє застосовувати зброю. В цьому зміни до закону нічого немає. І стосується зброї тільки спецзасобів. Чесно кажучи, я б не сказав би, що він розширює повноваження Нацгвардії. Він просто регламентує більш чітко їхню відповідальність і більш чітко окреслює ті завдання, які повинна виконувати Нацгвардія.

Наприклад, написано в законі, який сьогодні діє, що Нацгвардія є правоохоронним органом і вона задіюється на охорону громадської безпеки, захисту прав і законних інтересів громадян. Але при цьому він повинен мати інструмент. Інструмент — це на порушника скласти протокол. Він не має права складати протокол. Це правильно? Звичайно, не правильно. І ми прописуємо, що він може скласти протокол. Нормально? Нормально.

Знову-таки, захищається громадський порядок. На нього наступають і його б'ють. Він не може спецзасоби застосувати. Ми прописуємо, що він може застосовувати спецзасоби. Коли його життю, його здоров'ю загрожує смертельна небезпека. Які проблеми? Я не розумію цього. А потім я хочу, щоб цей законопроект як раз був направлений навпаки на захист інтересів громадян, суспільства інтересів. В тому числі, це Нацгвардія — це теж частина нашого суспільства і ті люди, які захищають права, законні інтереси наших громадян.

Таким чином нацгвардійці частково наділяються обов'язками поліцейських і оперативників.

— Немає в них права оперативно-розшукової діяльності. А право складати адмінпротоколи — це право як раз яке забезпечить охорону громадського порядку, те, що в них є сьогодні в їхніх функціях. Це є в функціях. Ми не розширюємо їхні функції.

Цей законопроект не розширює функції нацгвардійців. І він не є оперативником. Він не проводить оперативно-розшукові заходи. Він не проводить оперативно-слідчі дії. Вони захищають громадський порядок і працюють в разі їхнього залучення, коли їх залучають на охорону громадського порядку, охорону публічної безпеки і все.

Нацгвардії пропонують доручити охороняти корисні копалини державного значення та боротися з їхнім незаконним видобутком. Якими методами?

— Знову такого немає в законопроекті. Не знаю, звідкіля ви їх взяли, хто таке сказав. Немає там такого, що вони повинні захищати. Просто я приводив приклад такий, що, наприклад, коли було велике протистояння, вони охороняли громадський порядок під час того, коли копачі копали незаконно, вони не мали при цьому ніяких прав.

Тому ми кажемо, що вони повинні мати права знову-таки хоча б притягнути правопорушника до адміністративної відповідальності. Там прописано, що вони повинні охороняти особливо важливі об'єкти, конвоюють і як раз затриманих, арештованих. Це вони зараз роблять. Ми кажемо про те, що вони охороняють дипломатичні консульства, посольства, установи.

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Напомним, реформу полиции успешной считают менее трети украинцев. Также многие эксперты сходятся во мнении, что реформа полиции привела к катастрофическим последствиям и полностью провалилась. В частности, такое мнение в эфире Голоса Столицы выразил эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.