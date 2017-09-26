Людям "закручивают гайки". Эксперт о расширении полномочий Нацгвардии

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Верховной Раде предлагают расширить полномочия Национальной гвардии. Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать соответствующий законопроект.

Представителям Нацгвардии предлагают предоставить право составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка, не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок, перекрывать улицу.

Также предлагается носить, хранить и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику в случае нападения без применения оружия, обыскивать людей и проверять документы. В неотложных случаях во время преследования подозреваемого или для предотвращения преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека, но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику.

На сегодняшний день в полномочия Нацгвардии входит охрана общественного порядка и взаимодействие с другими правоохранительными органами в охране границы, борьбе с терроризмом, преступниками и незаконными вооруженными формированиями.

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Расширение полномочий Нацгвардии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо НГУ таке посилення повноважень?

— Ви правильно сказали, що це не просто розширення повноважень. НГУ як військове формування отримує поліцейські функції. Досить цікаві, повноцінні поліцейські функції, тому що на сьогоднішній день НГУ виконує лише допоміжні правоохоронні функції, виключно у співпраці з правоохоронними органами, в тому числі Нацполіцією. І після прийняття цього закону НГУ зможе працювати самостійно, виконувати поліцейські функції, це є досить серйозним аргументом для влади, тому що ми прийняли концепцію реформування безпекового сектору і як би Нацполіцію переводимо від мілітаризованого до соціально-сервісного функції і моделі функціонування. І процес демілітаризації, проголошений в Україні, він має реалізовуватися. І сьогодні цей законопроект в якійсь мірі нівелює концепцію розвитку сектору безпеки, оскільки досить серйозно посилюються функції поліцейські саме у військового формування, у якого зовсім інша задача. І можна було б пояснити цю ситуацію тим, що якби у нас був введений військовий стан, або можливо ми готуємося до введення військового стану, тоді б в якійсь мірі це було б абсолютно логічно.

Такі повноваження, які пропонують, таке посилення повноважень — це просто процес реформування? Чи представники влади готуються до боротьби з якимись акціями протесту, тощо?

— Я скажу наступне, що якщо говорити сьогодні про основні функції НГУ, то до цих функцій саме от якраз додається щодо захисту конституційної влади України, територіальної цілісності, якраз, і новою позицією є «та державної влади». Тобто до цього НГУ не мала таких повноважень щодо захисту державної влади від спроби її зміни тощо. Тому однозначно, що це посилення позицій влади у першу чергу. Оскільки ми, якщо повернемося до Конституції України, то основний документ говорить нам про те, що ЗСУ і військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. А ці функції, які надаються цим законопроектом 6556 однозначно мають ризики щодо обмеження прав громадян, і з того що ви перерахували, там ще набагато ширші повноваження НГУ щодо громадян, але я думаю, що у нашій ситуації ми чудово розуміємо, що правоохоронна система в цілому в тому числі сьогодні більше захищає, напевно, не громадян. У нас є в зв'язку з цим чітке усвідомлення, що знову ж таки посилаючись до Конституції. Ми розуміємо, що у нас не діє принцип верховенства права і є серйозні проблеми у зв'язку з цим. Якби ще судова система була ефективна і працювала, щоб можна було звернутися до неї і захистити свої права. На жаль, і тут є проблеми достатньо серйозні. Крім того, немає політичної відповідальності в осіб, в тому числі міністрів, за рішення, неправомірні, які вони приймають і немає у нас такого порядку, коли міністр, якщо він несе відповідальність за неправомірні якісь дії, він має піти у відставку у певних випадках. У нас також цього немає, політичної цієї культури.

Чи нададуть такі значно ширші повноваження представникам НГУ з боку групи президента?

— Виходячи з того, хто є автором законопроекту і що цей законопроект пройшов профільний комітет, є велика ймовірність, що він буде ухвалений в ВРУ.

Чи варто очікувати і подальшого закручування гайок, не лише посилення повноважень НГУ, але наприклад і дозволу на застосування потім військової техніки в містах?

— Справа в тому, що цей процес закручування гайок, він потихеньку вже очевидним стає, щодо обмеження проведення акцій в урядовому кварталі. Я розумію, що є певна ситуація, коли можуть провокативно використати і треба заходи безпеки вживати, але на сьогодні вживаються безпрецедентні заходи безпеки у зв'язку з проведенням таких масових акцій, коли люди висловлюють своє незадоволення своїм соціальним становищем. Тому цей процес, на мою думку, закручування гайок, потихеньку розпочався і це один з моментів підсилення цього процесу.

Напомним, реформу полиции успешной считают менее трети украинцев. Также многие эксперты сходятся во мнении, что реформа полиции привела к катастрофическим последствиям и полностью провалилась.В частности, такое мнение в эфире Голоса Столицы выразил эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.