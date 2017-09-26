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    Общество

    Нацгвардия заказала концертный грузовик со сценой за 4 млн гривен

    (обновлено: )7901
    Сообщается, что мобильный концертный комплекс за 4 миллиона гривен для Нацгвардии будет иметь внушительный состав, в том числе и прицеп-трансформер «сцена» в развернутом виде шириной 5,1 м, длиной 6,3 м.
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    Думская.net

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В Киеве воинская часть 3078 Национальной гвардии Украины по результатам тендера заказала ООО "Спец-Ком-Сервис" специальный мобильный концертный комплекс за 4 миллиона гривен.

    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины
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    Об этом сообщают Наши гроши со ссылкой на систему "Прозорро".

    Мобильный концертный комплекс будет состоять из грузового автомобиля МАЗ 4х2 или эквивалента с кузовом-фургоном, оборудованным системами отопления и вентиляции; прицепа-трансформера «сцена» в развернутом виде шириной 5,1 м, длиной 6,3 м (с акустическими порталами — 9,3 м), высотой до 5 м; концертной, световой и мультимедийной аппаратурой и дизель-генератором с удлинителем.

    Учредителями "Спец-Ком-Сервис" из Вишневого является директор Сергей Калюш и Михаил Городовых. Всего с 2011 года он выиграл тендеров на 264,37 миллиона гривен, из которых 164,23 миллиона гривен – у Национальной гвардии Украины.

    Год назад прокуратура открыла производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервис" на торгах по закупке автомобильной техники. Недавно суд разрешил следователям доступ к информации о счетах фирмы.

    Ранее сообщалось, что новые подразделения Национальной гвардии будут созданы в Измаильском и Болградском районах Одесской области для обеспечения общественной безопасности.

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