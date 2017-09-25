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    Политика

    Раде предлагают расширить полномочия Нацгвардии

    (обновлено: )14803
    Представителям Нацгвардии в частности предлагают предоставить право носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику.
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    Думская.net

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Парламенту предлагают расширить полномочия Национальной гвардии Украины. Об этом идет речь в законопроекте № 6556.

    Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать зарегистрированный документ.

    Нацгвардейцы. Архивное фото
    Украинское фото
    В центр Киева стягивают Нацгвардию — спецкор

    Представителям Нацгвардии, по данным "112 Украина",  предлагают предоставить право:

    — составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности,

    — доставлять правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также конвоировать таких людей во время их экстрадиции, в частности — при совершении лесонарушений, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов,

    — фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка,

    — не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок,

    — перекрывать улицу для водителей и пешеходов, осматривать машины,

    — носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику,

    — окружать территории во время розыска и преследования подозреваемых, прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков,

    — обыскивать людей и проверять документы,

    — в неотложных случаях во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека (но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику),

    — проводить разминирование — если речь не идет о взрывчатке террористов.

    Ранее сообщалось, что новые подразделения Национальной гвардии будут созданы в Измаильском и Болградском районах Одесской области для обеспечения общественной безопасности.

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