Раде предлагают расширить полномочия Нацгвардии

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Парламенту предлагают расширить полномочия Национальной гвардии Украины. Об этом идет речь в законопроекте № 6556.

Профильный комитет уже рекомендовал депутатам поддержать зарегистрированный документ.

Представителям Нацгвардии, по данным "112 Украина", предлагают предоставить право:

— составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности,

— доставлять правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также конвоировать таких людей во время их экстрадиции, в частности — при совершении лесонарушений, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов,

— фотографировать, вести аудио- и видеосъемку, чтобы удержать людей от нарушения общественного порядка,

— не пускать куда-то людей, чтобы сохранить государственную тайну, вещественные доказательства или общественный порядок,

— перекрывать улицу для водителей и пешеходов, осматривать машины,

— носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику,

— окружать территории во время розыска и преследования подозреваемых, прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков,

— обыскивать людей и проверять документы,

— в неотложных случаях во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего многим людям, нацгвардеец сможет заходить в частное жилье или иное владение любого человека (но потом об этом надо будет немедленно письменно доложить непосредственному начальнику),

— проводить разминирование — если речь не идет о взрывчатке террористов.

Ранее сообщалось, что новые подразделения Национальной гвардии будут созданы в Измаильском и Болградском районах Одесской области для обеспечения общественной безопасности.