Трагедия в детском лагере в Одессе: виновным грозит 15 лет тюрьмы - адвокат

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В пожаре, вспыхнувшем в Одессе в детском лагере "Виктория", погибло двое детей, трое госпитализированы, а еще одного ребенка разыскивают.

От должностей отстранены руководитель Киевской районной администрации Одесского горсовета Владимир Сушков, директор лагеря Петрос Саркисян и его заместитель, который отвечал за пожарную безопасность. Руководителям санатория полиция сообщила о подозрении. Также директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич после ночной трагедии в лагере уволилась.

Кто отвечает за безопасность детей в местах отдыха и должен нести ответственность в случае нарушения правил безопасности, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

На систему пожарной безопасности в лагере "Виктория" было выделено 11 миллионов гривен. Кто должен понести ответственность, что система оказалась не рабочей?

— Прежде всего, при таких тяжких последствиях, как смерть детей, однозначно не может присутствовать только называемая роль стрелочника. То есть в данном случае только технического работника, который не установил какую-либо часть противопожарной сигнализации.

Прежде всего, нести ответственность должны и однозначно будут все, иначе у нас нельзя назвать наше государство государством, начиная от руководителя организации. Прежде всего, необходимо понимать, на чьем балансе находилось данное предприятие, то есть сам лагерь, и каким образом организовывался контроль. То есть кем он организовывался выше по уже самой системе. Поэтому ответ следующий: начиная от технического исполнителя, конечно, должно быть физически подтверждено, что в определенное время и даты, системы не были поставлены. Но на этом останавливаться нельзя.

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Если судить только с точки зрения наказания и устранения с работы кого-либо, кто имел отношение к данной системе нарушений, мы, в принципе, остановимся на половине вопроса. Поэтому стоит поднять также еще ряд вопросов, связанных не только с должностным исполнением своих обязательств и обязанностей самим коллективом предприятия, но еще, как я понимаю, лагерь на балансе у Минобразования или у кого-либо другого. Это ответственность именно по контролю.

Сейчас преследуется советский принцип, то есть пока не предъявили каких-либо обвинений, то выговор, увольнение или сами подали в отставку, и, таким образом, будем считать, что наполовину вина снята. Поэтому то, что предъявили подозрения, это все очень хорошо. Причем очень оперативно предъявили подозрения.

Хотя у меня есть ряд сомнений, если убрать политическую составляющую и работу на публику, то эти подозрения должны были подтверждены рядом серьезных обстоятельств.

Так называемыми предварительными этапами экспертизы, которые за несколько дней не могли быть проведены, это также определение и привлечение всего круга лиц, опять-таки нам уже отчитались о предъявлении подозрения тем или другим лицам. Но составляющая плохая в одном — очень быстро делаются выводы.

А вот посмотрим, что будет в результате рассмотрения в суде при такой быстрой подготовке материалов следствия, это уже вопрос третий.

А какая ответственность может грозить чиновникам, руководству лагеря, вина которых будет доказана?

— Прежде всего, это халатное отношение к работе, которое привело к тяжким последствиям, это до 10 лет лишения свободы. А если в данном случае будет определен круг лиц, которые не соблюли те или другие правила и необходимый контроль, возможно, это связано с растратой денежных средств, поэтому здесь будет ряд статей.

Но в целом, в принципе, до 10 лет лишения свободы, это при прямом доказательстве вины, что неисполнение должностных обязанностей кем-либо из руководства повлекло прямую смерть детей. То есть не установка пожарной сигнализации. Но мы же с вами не можем и на этом останавливаться.

Дело в том, что техническая составляющая систем пожарной сигнализации не определяет, почему не были исполнены должностные обязанности сотрудников, которые находились в этом же помещении. И почему девочка, которая сегодня находится в реанимации, вывела 10 малышей до 10 лет и никого не находилось рядом.

Тут уже вопрос другой — о неисполнении служебных обязанностей не только руководством, теми, кто отвечал за техническую безопасность, но и воспитателями, которые не находились рядом. Поэтому здесь возможны следственные действия в отношении не только руководства, но и самих подчиненных, начиная с воспитателей. Поэтому это может быть круг лиц, которые могут обвиняться, соответственно, по ряду фактов неисполнения служебных обязанностей, а, возможно, в данном случае, и в умышленном несоблюдении.

То есть о чем я говорю? Если в данном случае с детьми должны были находиться круглосуточно, а воспитатель покинул их в данном случае, и когда были первые сведения о начале пожара, не предпринял каких-либо действий по спасению детей, это уже не халатное отношение к работе, это уже умышленное отношение к данному вопросу.

Поэтому здесь может быть не только смерть, наступившая в результате несчастного случая, но еще в данном случае оставление детей в опасности, которое привело к смерти. Это уже совершенно другая статья. Здесь может быть до 15 лет лишения свободы. А если будет определен круг лиц, которые не исполнили свои обязанности, не пришли на помощь к детям, им будет предъявлено, всей группе лиц, данная статья.

То есть оставление детей в опасности, и соответственно, не соблюдение собственных должностных обязанностей.

А что касается коррупционного фактора, который мог привести к этой трагедии? Если удастся доказать причастность или вину отдельных чиновников или исполнителей к "распилу" денег, что в результате привело к трагедии, это усиливает ответственность?

— Нет. К сожалению, нет. В данном случае будет рассматриваться отдельная статья, связанная с легализацией денежных средств, и соответственно, так называемым конвертированием и "распиливанием" данных денежных средств, но прямо связать, что действия чиновника повлекли трагедию, будет объективно достаточно сложно.

Поэтому здесь пострадает, вероятнее всего, так называемый "стрелочник", тогда как высокие чины, которые распилили данную денежную сумму, могут не понести наказания, только административно. Потому что прямой связи в данном случае не будет.

Напомним, спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщил, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет о том, что ситуация в городе нагнетается активистами искусственно, а виновных в трагедии в детском лагере установит следствие.

А глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук считает, что трагические события в Одессе показали, что пренебрежение мерами пожарной безопасности может привести к катастрофическим последствиям.