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    Трагедия в детском лагере в Одессе: виновным грозит 15 лет тюрьмы - адвокат

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (51)

    (обновлено: )16
    Руководителям и воспитателям лагеря в Одессе за халатное отношение к работе грозят большие тюремные сроки, а высокопоставленные чиновники, причастные к "распилу" средств на противопожарную систему, отделаются административным наказанием, допускает адвокат Евгений Лосовский.
    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    В пожаре, вспыхнувшем в Одессе в детском лагере "Виктория", погибло двое детей, трое госпитализированы, а еще одного ребенка разыскивают.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
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    От должностей отстранены руководитель Киевской районной администрации Одесского горсовета Владимир Сушков, директор лагеря Петрос Саркисян и его заместитель, который отвечал за пожарную безопасность. Руководителям санатория полиция сообщила о подозрении. Также директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич после ночной трагедии в лагере уволилась. 

    Кто отвечает за безопасность детей в местах отдыха и должен нести ответственность в случае нарушения правил безопасности, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

    На систему пожарной безопасности в лагере "Виктория" было выделено 11 миллионов гривен. Кто должен понести ответственность, что система оказалась не рабочей? 

    — Прежде всего, при таких тяжких последствиях, как смерть детей, однозначно не может присутствовать только называемая роль стрелочника. То есть в  данном случае только технического работника, который не установил какую-либо часть противопожарной сигнализации. 

    Прежде всего, нести ответственность должны и однозначно будут все, иначе у нас нельзя назвать наше государство государством, начиная от руководителя организации. Прежде всего, необходимо понимать, на чьем балансе находилось данное предприятие, то есть сам лагерь, и каким образом организовывался контроль. То есть кем он организовывался выше по уже самой системе. Поэтому ответ следующий: начиная от технического исполнителя, конечно, должно быть физически подтверждено, что в определенное время и даты, системы не были поставлены. Но на этом останавливаться нельзя. 

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    Если судить только с точки зрения наказания и устранения с работы кого-либо, кто имел отношение к данной системе нарушений, мы, в принципе, остановимся на половине вопроса. Поэтому стоит поднять также еще ряд вопросов, связанных не только с должностным исполнением своих обязательств и обязанностей самим коллективом предприятия, но еще, как я понимаю, лагерь на балансе у Минобразования или у кого-либо другого. Это ответственность именно по контролю.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
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    Сейчас преследуется советский принцип, то есть пока не предъявили каких-либо обвинений, то выговор, увольнение или сами подали в отставку, и, таким образом, будем считать, что наполовину вина снята. Поэтому то, что предъявили подозрения, это все очень хорошо. Причем очень оперативно предъявили подозрения. 

    Хотя у меня есть ряд сомнений, если убрать политическую составляющую и работу на публику, то эти подозрения должны были подтверждены рядом серьезных обстоятельств. 

    Так называемыми предварительными этапами экспертизы, которые за несколько дней не могли быть проведены, это также определение и привлечение всего круга лиц, опять-таки нам уже отчитались о предъявлении подозрения тем или другим лицам. Но составляющая плохая в одном — очень быстро делаются выводы. 

    А вот посмотрим, что будет в результате рассмотрения в суде при такой быстрой подготовке материалов следствия, это уже вопрос третий. 

    А какая ответственность может грозить чиновникам, руководству лагеря, вина которых будет доказана? 

    — Прежде всего, это халатное отношение к работе, которое привело к тяжким последствиям, это до 10 лет лишения свободы. А если в данном случае будет определен круг лиц, которые не соблюли те или другие правила и необходимый контроль, возможно, это связано с растратой денежных средств, поэтому здесь будет ряд статей. 

    Но в целом, в принципе, до 10 лет лишения свободы, это при прямом доказательстве вины, что неисполнение должностных обязанностей кем-либо из руководства повлекло прямую смерть детей. То есть не установка пожарной сигнализации. Но мы же с вами не можем и на этом останавливаться. 

    Дело в том, что техническая составляющая систем пожарной сигнализации не определяет, почему не были исполнены должностные обязанности сотрудников, которые находились в этом же помещении. И почему девочка, которая сегодня находится в реанимации, вывела 10 малышей до 10 лет и  никого не находилось рядом.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
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    Тут уже вопрос другой — о неисполнении служебных обязанностей не только руководством, теми, кто отвечал за техническую безопасность, но и воспитателями, которые не находились рядом. Поэтому здесь возможны следственные действия в отношении не только руководства, но и самих подчиненных, начиная с воспитателей. Поэтому это может быть круг лиц, которые могут обвиняться, соответственно, по ряду фактов неисполнения служебных обязанностей, а, возможно, в данном случае, и в умышленном несоблюдении. 

    То есть о чем я говорю? Если в данном случае с детьми должны были находиться круглосуточно, а воспитатель покинул их в данном случае, и когда были первые сведения о начале пожара, не предпринял каких-либо действий по спасению детей, это уже не халатное отношение к работе, это уже умышленное отношение к данному вопросу. 

    Поэтому здесь может быть не только смерть, наступившая в результате несчастного случая, но еще в данном случае оставление детей в опасности, которое привело к смерти. Это уже совершенно другая статья. Здесь может быть до 15 лет лишения свободы. А если будет определен круг лиц, которые не исполнили свои обязанности, не пришли на помощь к детям, им будет предъявлено, всей группе лиц, данная статья. 

    То есть оставление детей в опасности, и соответственно, не соблюдение собственных должностных обязанностей.

    А что касается коррупционного фактора, который мог привести к этой трагедии? Если удастся доказать причастность или вину отдельных чиновников или исполнителей к "распилу" денег, что в результате привело к трагедии, это усиливает ответственность?

    — Нет. К сожалению, нет. В данном случае будет рассматриваться отдельная статья, связанная с легализацией денежных средств, и соответственно, так называемым конвертированием и "распиливанием" данных денежных средств, но прямо связать, что действия чиновника повлекли трагедию, будет объективно достаточно  сложно. 

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
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    Поэтому здесь пострадает, вероятнее всего, так называемый "стрелочник", тогда как высокие чины, которые распилили данную денежную сумму, могут не понести наказания, только административно. Потому что прямой связи в данном случае не будет.

    Напомним, спецкор "ГС"  Александр Тарасенко сообщил, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет о том, что ситуация в городе нагнетается активистами искусственно, а виновных в трагедии в детском лагере установит следствие.

    А глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук считает, что трагические события в Одессе показали, что пренебрежение мерами пожарной безопасности может привести к катастрофическим последствиям.

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