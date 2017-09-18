Даешь бабло - и все рванет в любой момент. О причинах трагедии в "Виктории"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". В корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Дети проснулись от запаха дыма, так как пожарная сигнализация не сработала.

Воспитатели смогли организовать эвакуацию, однако трагедия унесла жизни троих детей. Жители Одессы, возмущенные пожаром в детском лагере, пошли на штурм городского совета. Прокуратура Одесской области по факту инцидента в "Виктории" открыла два уголовных производства по ст 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). В рамках дела задержаны начальник лагеря Петрос Саркисян и сотрудник лагеря, отвечавший за пожарную безопасность.

По данным одесских СМИ, реконструкция "Виктории" проводилась в спешке, с нарушением технологии и экономией на всех материалах. Как сообщил один из строителей, пишет "Думская", внешние стены корпуса возводили опытные специалисты, не из Одессы. Они были возмущены поспешной работой и отказались давать какие-либо гарантии по поводу выполненной работы. Также он заявил и о нарушениях при противопожарной пропитке бруса, из которого строили стены корпуса. В интернете появилась информация, что всего на реконструкцию "Виктории" ушло больше 60 миллионов гривен.

Вместе с тем всего несколько месяцев назад, в мае, глава государства Петр Порошенко лично проинспектировал лагерь во время своей рабочей поездки в регион.

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Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что причиной масштабного пожара в одесском лагере стала коррупция. Это же привело и к бедствию на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Киевом, где два года назад произошел один из самых масштабных пожаров в истории Украины.

"Горе трагедии в Одессе не имеет границ. В этой истории я обратил внимание на роль пожарных, которые якобы диагностировали проблемы с сигнализацией ранее и даже сделали предписание. Так вот, такое предписание было сделано и на нефтебазе БРСМ в Василькове буквально за месяц до крупнейшего в истории Украины пожара, который забрал жизни шести человек, из которых четверо — спасатели", — написал Куюн на своей сранице в Facebook.

Согласно его данным, второй объект БРСМ, в Переяславе, где произошел взрыв сжиженного газа, работал без ввода в эксплуатацию. Как подчеркнул Куюн, в 500 м от руин того автозаправочного комплекса работает другой комплекс БРСМ, на котором газовый модуль размещен с абсолютно очевидными нарушениями по пожарным разрывам.

"Вы думаете все в порядке на второй базе БРСМ в Переяславе?.. И это только то, что на поверхности, а сколько таких "брсм-ов" и "викторий" — никому неизвестно. Как можно давать разрешение на эксплуатацию того, что может рвануть в любой момент? Уверен, ответ один — бабло", — подытожил Куюн.

Пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" возник 8 июня в 2015 году и был окончательно потушен только 16 июня. В результате инцидента погибли пять человек, еще 20 пострадали. Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин оценил убытки от ЧП в 50 миллионов гривен. В свою очередь МВД заявило, что в результате пожара государству нанесен ущерб в размере 1,2 миллиарда гривен. Глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега заявил, что причинами пожара на нефтебазе стали нарушение требований безопасности смешивания нефтепродуктов и ненадежность оборудования.