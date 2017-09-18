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    Даешь бабло - и все рванет в любой момент. О причинах трагедии в "Виктории"

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (51)

    (обновлено: )32630
    По данным директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, пожарные, диагностировавшие проблемы с сигнализацией в детском лагере "Виктория", сделали такое же предписание, как и на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Киевом за месяц до масштабного пожара.
    Сергей Куюн
    Сергей Куюн в Facebook

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". В корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Дети проснулись от запаха дыма, так как пожарная сигнализация не сработала.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
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    Воспитатели смогли организовать эвакуацию, однако трагедия унесла жизни троих детей. Жители Одессы, возмущенные пожаром в детском лагере, пошли на штурм городского совета. Прокуратура Одесской области по факту инцидента в "Виктории" открыла два уголовных производства по ст 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). В рамках дела задержаны начальник лагеря Петрос Саркисян и сотрудник лагеря, отвечавший за пожарную безопасность.

    По данным одесских СМИ, реконструкция "Виктории" проводилась в спешке, с нарушением технологии и экономией на всех материалах. Как сообщил один из строителей, пишет "Думская", внешние стены корпуса возводили опытные специалисты, не из Одессы. Они были возмущены поспешной работой и отказались давать какие-либо гарантии по поводу выполненной работы. Также он заявил и о нарушениях при противопожарной пропитке бруса, из которого строили стены корпуса. В интернете появилась информация, что всего на реконструкцию "Виктории" ушло больше 60 миллионов гривен.

    Вместе с тем всего несколько месяцев назад, в мае, глава государства Петр Порошенко лично проинспектировал лагерь во время своей рабочей поездки в регион.

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    Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что причиной масштабного пожара в одесском лагере стала коррупция. Это же привело и к бедствию на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Киевом, где два года назад произошел один из самых масштабных пожаров в истории Украины.

    "Горе трагедии в Одессе не имеет границ. В этой истории я обратил внимание на роль пожарных, которые якобы диагностировали проблемы с сигнализацией ранее и даже сделали предписание. Так вот, такое предписание было сделано и на нефтебазе БРСМ в Василькове буквально за месяц до крупнейшего в истории Украины пожара, который забрал жизни шести человек, из которых четверо — спасатели", — написал Куюн на своей сранице в Facebook.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
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    Согласно его данным, второй объект БРСМ, в Переяславе, где произошел взрыв сжиженного газа, работал без ввода в эксплуатацию. Как подчеркнул Куюн, в 500 м от руин того автозаправочного комплекса работает другой комплекс БРСМ, на котором газовый модуль размещен с абсолютно очевидными нарушениями по пожарным разрывам.

    "Вы думаете все в порядке на второй базе БРСМ в Переяславе?.. И это только то, что на поверхности, а сколько таких "брсм-ов" и "викторий" — никому неизвестно. Как можно давать разрешение на эксплуатацию того, что может рвануть в любой момент? Уверен, ответ один — бабло", — подытожил Куюн.

    Пожар  на нефтебазе "БРСМ-Нафта" возник 8 июня в 2015 году и был окончательно потушен только 16 июня. В результате инцидента погибли пять человек, еще 20 пострадали. Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин оценил убытки от ЧП в 50 миллионов гривен. В свою очередь МВД заявило, что в результате пожара государству нанесен ущерб в размере 1,2 миллиарда гривен. Глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега заявил, что причинами пожара на нефтебазе стали нарушение требований безопасности смешивания нефтепродуктов и ненадежность оборудования.

    Скриншот с сайта Facebook

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