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    Кто виноват и что делать. В соцсетях обсудили трагедию в Одессе

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (47)

    (обновлено: )9201
    Страшная трагедия в одесском детском лагере "Виктория" всколыхнула всю Украину. Кто виноват в пожаре и смерти детей, кто понесет наказание? Это далеко не все вопросы, которые беспокоят многих украинцев.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украину потрясла ужасная беда. В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе произошел пожар в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория": загорелся один из деревянных двухэтажных корпусов. В результате пожара трое детей погибло, еще несколько пострадали. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей.  

    Официально причину еще не объявляли — следствие продолжается. Однако уже сейчас есть несколько версий. Родители детей, которые жили в сгоревшем корпусе, открыто говорят о проблемах с электропроводкой. 

    На этом трагическая история не закончилась: уже на следующий день ночной пожар стал причиной митинга родителей и активистов на Думской площади, который со временем перерос в настоящий штурм городской мэрии. 

    А ведь буквально пару лет назад "Виктория" подверглась кардинальной реконструкции. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере, один из которых и сгорел.

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    В украинском сегменте соцсетей одесская трагедия обеспокоила многих: "Виновата наша ментальность. Нашим людям на все плевать. И в первую очередь — на других людей"; 

    "Они погибли не от пожара. Они погибли потому что у нас тут ТАК. Вот за 26 лет всё еще ТАК". "Оказывается, лагерь "Виктория" реконструировала компании семьи Резниковых, — арендаторов пляжа Отрада и владельцев канатной дороги. Думаю, после такой трагедии вряд ли кто-то из одесситов рискнет кататься в этих кабинках…", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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