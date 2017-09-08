Дело о захвате власти. Кого "назначат" виновным?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Генпрокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу о подозрении в захвате государственной власти. Дело касается изменений в Конституцию в 2010 году, утвержденных Конституционным судом Украины, который ввел в действие положения Основного Закона 1996 года и вернул страну к президентско-парламентской форме правления.

Экс-глава Минюста Александр Лавринович удивлен обвинениями в конституционном перевороте. Бывший министр считает, что лишь выполнял функциональные обязанности. По мнению Лавриновича, нынешнее дело связано с тем, что власти Украины нужен "какой-то криминал на Януковича".

УНИАН Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович общается с журналистами возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, в Киеве

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова рассказала, что в уголовном производстве, которое расследуется с 2014 года, правоохранители допрашивали и нынешних и бывших сотрудников Министерства юстиции. Также, по мнению Севастьяновой, в деле о захвате власти с помощью незаконного возврата Конституции 1996 года перспективы есть.

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Каковы перспективы и политическая целесообразность по еще одному делу против беглого президента, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политический эксперт Янина Соколовская.

Януковичу давно закидали узурпацію влади та внесення змін до Конституції на користь президентської форми правління. Порушення відповідної кримінальної справи — це логічний процес, чи просто інша справа про державну зраду, за якою зараз судять Януковича, йде не так, як би хотілось?

— Це, безумовно, логічний процес. І ми чекали, що він буде дуже швидкий, бо генпрокурор Юрій Луценко навіть казав, що вже до Дня Незалежності ми отримаємо вирок щодо Януковича. Але вироку не відбулося. Це демонструє те, що ГПУ не впливає на українські суди. І, може, це каже про незалежність судів, а, може, це все ж таки каже про необхідність судової реформи, про яку весь час каже генпрокурор Луценко. Але Віктор Янукович має бути засуджений. І справа не в тому, що проти нього шукають нові звинувачення, вони не потрібні, бо досить того, що зараз має ГПУ, досить того, що Луценко відвіз до суду в Гаазі. Це зараз теж відбувається суд проти Януковича в рамках судового процесу і позову України проти Росії. Але все це відбувається таким чином, що всі фігуранти справи — або за кордоном, або ми навіть не знаємо, де. Щодо Лавриновича, то він знаходиться в Україні, і тому йому зараз буде нелегко. Він не просто є виконавцем злочинних наказів, він був міністром, особою дуже поважною, дуже шанованою, він міг щось виконувати, а щось — не виконувати. І саме, мабуть, про це каже зараз Юрій Луценко. Але Лавринович є фаховим юристом, і якщо він дійсно не винний, я сподіваюся, що він доведе свою невинність в суді.

Чому саме зараз і Януковичу, і Лавриновичу висунули звинувачення у конституційному перевороті? Чого цього не зробили раніше?

— Я розумію, що саме зараз знайшлися якісь докази, про які нам Луценко не каже. Я сподіваюся, що ще скаже. А зараз він просто мовчить в інтересах слідства. Бо виглядає дуже дивно, коли проти когось висувають звинувачення, а вони нічим не підтверджуються. Як, наприклад, в справі НАБУ проти Насірова. ГПУ не хоче повторювати приклад історії з НАБУ і Насіровим, хоче бути, мабуть, компетентною, і тому, мабуть, збирала докази довго – три роки. І тільки зараз в неї є щось, що вона може закидати Лавриновичу, а не тільки Януковичу.

Ймовірно, Лавринович має рацію в юридичному сенсі, коли він відхрещується від участі в узурпації влади і стверджує, що просто виконував технічні обов'язки міністра?

— Він применшує свої можливості на той період. І ми пам'ятаємо всю ту історію. Лавринович був одним із головних фігурантів цієї влади. І претензії до нього були зразу. Ці претензії висував ще Майдан, як його з Майдану свого часу рятував Єгор Соболєв, щоб він звідти вийшов живим. Після того була велика пауза, нічого Лавриновичу не казали. А зараз вже, коли зібрана доказова база, мабуть, що є, що сказати. І якщо Лавринович вважає, що він не винний, що він просто був пішаком в руця Януковича, то він має це довести.

Які перспективи цієї справи про узурпацію влади?

— Думаю, дуже перспективні. Тому що факт узурпації влади ми з вами всі бачили. Свідків тут — безліч. Фігурантів — безліч. Я думаю, проти Януковича будуть свідчити і ті його чиновники, які працювали з ним. Зокрема, я думаю, Олена Лукаш буде мати, що сказати, Юрій Мірошниченко тощо. Тому, думаю, що історія має великі перспективи. І ми вже скоро побачимо, що з нею буде відбуватися.

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За іншими справами проти Януковича, які стосуються вбивств на Майдані й розкрадання державних коштів, звинувачень екс-президенту поки що не висунуто. Чому гальмується цей процес, поки немає в цьому політичної доцільності чи твердої доказової бази?

— Звинувачення висунуті, як ви пам'ятаєте, Луценко особисто возив матеріали з цього приводу до суду в Гаагу. Там починається судовий процес, вивчаються матеріали. Але мені здається, що дуже правильно, що ця історія розглядається саме через Гаагу, через незаангажовану судову гілку. І вже ніхто не зможе сказати, що це якийсь корумпований український суд щось там під килимом вирішив.

Янукович погрожував розголосити інформацію, компрометуючу нинішню владу. Наскільки сьогоднішня українська верхівка боїться цього? І чи це не може перемогти бажання покарати Януковича?

— Я думаю, ніхто його не боїться. Якби він щось хотів розголосити, він би розголосив. Але, я так думаю, що йому немає що розголошувати. А все це — погрози і брязкання тим, чого в нього немає. Він зараз сидить у Ростові і думає: чому я так все втратив, коли він всю Україну майже в кулаці. Тому я думаю, що йому зараз вже важко визнати себе політичним трупом, і він робить все, але в нього нічого не виходить. І навіть його поплічники кажуть йому про те, що він великий лузер.

То справи будуть доведені до кінця?

— Справи будуть доведені. Не так швидко, як ми думали спочатку, не так швидко, як спочатку казав Луценко. Але дійсно вони будуть доведені, бо іншого шляху в держави України немає.

Напомним, правозащитник Владимир Чемерис заявил, что споры по поводу политичности дела против Виктора Януковича возникают из-за показательных выступлений власти.