США назвали "захватом власти" полномочия учредительного собрания Венесуэлы

КИЕВ, 19 авг — РИА Новост Украина, Алексей Богдановский. США считают "захватом власти" заявление национального учредительного собрания Венесуэлы о том, что она берет на себя законодательные полномочия парламента, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"США твердо осуждают решение незаконного учредительного собрания о принятии на себя законодательных полномочий. Этот захват власти направлен на то, чтобы заместить демократически избранную национальную ассамблею (парламент — ред.) авторитарным комитетом, который действует в обход закона. По нашему мнению, демократически избранная национальная ассамблея — единственный легитимный законодательный орган власти", — заявила Науэрт.

"До тех пор, пока режим (президента Николаса) Мадуро будет продолжать вести себя как авторитарная диктатура, мы готовы использовать всю экономическую и дипломатическую мощь Америки, чтобы поддержать народ Венесуэлы, пытающийся восстановить демократию", — добавила Науэрт.

Ранее сообщалось, что учредительное собрание Венесуэлы объявило, что примет на себя законодательные полномочия подконтрольного оппозиции конгресса страны.

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В Венесуэле 5 августа прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

В стране продолжаются массовые акции протеста и масштабные столкновения с полицией.