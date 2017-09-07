Луценко открыл "новое дело". В ВР поищут виновных в перевороте - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Бывшему президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате государственной власти в Украине в 2010-ом году путем конституционного переворота. Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

В 2010-ом году Конституционный Суд отменил политреформу 2004-го года, признав ее нелегитимной, и вернул в действие Конституцию 1996-го года. Таким образом были расширены полномочия президента, а парламента и правительства — сужены.

Следствие считает, что Янукович и Лавринович совместно с другими лицами организовали этот процесс, тогда как полномочия на изменение Конституции имела исключительно Верховная Рада.

Перспективы дела проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров.

Насколько законно или незаконно, по вашему мнению, были внесены изменения в Конституцию в 2010-ом году?

— Для того, чтобы делать какие-либо утверждения, нужно смотреть материалы дела. Но из особенностей этого кейса будет состоять в том, что вина Лавриновича, она безальтернативная. То есть, если суд изберет меру пресечения, то скорее всего это будет только заключение под стражу. И к сожалению, судебная практика в Украине очень векторная и маловероятно, что будет другой исход.

Верховная Рада могла решать такие вопросы?

— Дело в том, что генпрокурор написал это в Facebook, и сказал, что там еще были какие-то другие лица. Так вот интересно, а кто же этим другие лица? Народные депутаты, которые проголосовали? Это судьи КСУ? То есть информации очень мало, чтобы оценивать данный тезис, и кроме того, в Украине подобных кейсов никогда не было. Статья очень редкая. Поэтому говорить о судебной перспективе, только голословно можно говорить о том, что все будут наказаны и посажены в тюрьму. Хотя в Украине подобного не было. Это будет первый случай за всю историю независимости страны.

Как можно доказать причастность и вину экс-президента и экс-министра юстиции?

— Только анализировать доказательства. Прокурор сказал, чем доказывается их позиция, — государственный переворот, но на сегодняшний день ни вы, ни я материалы дела не видели, мы не видели текст подозрения, в чем же таки подозревают. Потому что предложения недостаточно, чтобы обвинять в тяжком преступлении таких лиц, поэтому пока можем только вздыхать и говорить, что вот есть очередная статья, которая у нас в Украине, будет переменена первый раз.

Какие политические силы могут воспользоваться этим делом в своих интересах?

— Можно это назвать частично началом сезона и, вполне возможно, что это намек тем лицам, которые официально еще не фигурируют в публичной плоскости, что якобы они тоже причастны к данному преступлению. Но время покажет, я думаю, какая-либо политическая сила в ближайшее время заявит о том, что их подозревают в государственном перевороте, иначе зачем бы Луценко делал такие заявления, интригу.

Что скажете по поводу судебного процесса по делу о государственной измене Виктора Януковича? Насколько он может затянуться?

— Если я не ошибаюсь, был сегодня перерыв в связи с тем, что новый адвокат заявил ходатайство по ознакомлению с материалами дела, и сказал, что ему нужно для этого порядка трех месяцев. Был объявлен перерыв, к сожалению, я не знаю, насколько суд этот сделал перерыв, но в любом случае, когда новый адвокат входит в дело, ему нужно много времени, чтобы ознакомиться. Тем более, там 50 томов, плюс уже были судебные заседания, нужно дослушать всех и выстроить линию защиты. Поэтому если суд действительно объективно подошел к праву адвоката на ознакомление с материалами дела, то понадобится много времени, возможно даже больше трех месяцев, чтобы это качественно сделать.

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Напомним, в действиях адвоката Януковича, который взял самоотвод, нет никакого преступного умысла или непрофессионализма, считает адвокат Ростислав Кравец.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что Янукович пытается вывести процесс из украинской юрисдикции на уровень Европы.