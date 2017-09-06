наверх
06.09.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ГПУ сообщили детали о подозрении Лавриновичу по захвату власти

    (обновлено: )57
    Прокурор ГПУ сообщил, что уведомление о подозрении Лавриновичу было отправлено почтой по месту жительства. Его ждут в ГПУ уже завтра, 7 сентября.
    Александр Лавринович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Минюста Александр Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, заявил прокурор ГПУ Алексей Донской, информирует "112 Украина".

    По его словам, уведомление Лавриновичу было отправлено почтой по месту жительства.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В соцсетях бурная реакция на "золото Януковича"

    Донской пояснил, что, согласно законодательства, уведомление о подозрении вручается в день составления, а в случае невозможности вручения таким образом, уведомление направляется по известным адресам.

    "Мы должны вручить уведомление в день составления, а следовательно, ему были осуществлены звонки на несколько телефонов, по одному он ответил лично. Ему сообщили, что он подозреваемый и предложено до 17:00 явиться для того, чтобы была организована процедура. Лавринович сообщил, что находится в горах и тогда ему было сообщено, что в таком случае закон предусматривает иной способ, а именно направление по адресам. Также мы уточнили, является ли адрес его регистрации тем, куда нужно направлять уведомление или может следует продублировать по другим. Он сказал, чтобы отправили уведомление по месту его жительства", — рассказал Донской.

    "С 1 сентября этого года таким образом он считается подозреваемым", — резюмировал прокурор.

    Донской добавил, что Лавриновича ждут в ГПУ уже завтра, 7 сентября.

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Министерства юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в деле о перевороте 2010 года. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Верховная рада
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии