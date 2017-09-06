В ГПУ сообщили детали о подозрении Лавриновичу по захвату власти

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Минюста Александр Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, заявил прокурор ГПУ Алексей Донской, информирует "112 Украина".

По его словам, уведомление Лавриновичу было отправлено почтой по месту жительства.

Донской пояснил, что, согласно законодательства, уведомление о подозрении вручается в день составления, а в случае невозможности вручения таким образом, уведомление направляется по известным адресам.

"Мы должны вручить уведомление в день составления, а следовательно, ему были осуществлены звонки на несколько телефонов, по одному он ответил лично. Ему сообщили, что он подозреваемый и предложено до 17:00 явиться для того, чтобы была организована процедура. Лавринович сообщил, что находится в горах и тогда ему было сообщено, что в таком случае закон предусматривает иной способ, а именно направление по адресам. Также мы уточнили, является ли адрес его регистрации тем, куда нужно направлять уведомление или может следует продублировать по другим. Он сказал, чтобы отправили уведомление по месту его жительства", — рассказал Донской.

"С 1 сентября этого года таким образом он считается подозреваемым", — резюмировал прокурор.

Донской добавил, что Лавриновича ждут в ГПУ уже завтра, 7 сентября.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Министерства юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в деле о перевороте 2010 года.