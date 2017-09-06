Лавринович прокомментировал сообщение о подозрении в захвате власти

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Бывший министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Александр Лавринович заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей. Так он прокомментировал сообщение ему о подозрении в деле о перевороте 2010 года.

"Какие могут быть вопросы о нарушениях, если это было чисто выполнением функциональных обязанностей, которые никоим образом не причастны к сути вопроса? Изменения в Конституцию принимались и принимаются в ВР, процедура их принятия описана. Министерство юстиции публикует все решения Конституционного суда — это обязанность", — сказал он, передает "112 Украина".

Экс-министр также добавил, что Конституционный суд ничего не возвращал, а признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году.

"Конституционный суд ничего не возвращал, он признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году. Практически все политсилы, которые в то время были, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию… Им сейчас очень нужен какой-то криминал Януковича, чтобы это было оправдано", — резюмировал Лавринович.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Министерства юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в деле о перевороте 2010 года.