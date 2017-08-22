Эксперт о платных родах и других фейках Миндзрава

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Минздраве опровергают информацию, что роды в Украине официально станут платными. Некоторые СМИ сообщили, что якобы через два года в рамках медицинской реформы министерство планирует ввести плату за прием родов. После разных интерпретаций этой информации в Минздраве решили разъяснить свои планы.

В пресс-службе ведомства сообщили, что оплата роженицами не предусматривается. Государство установит единый тариф на эту услугу, а Национальная служба здоровья напрямую родильным домам будет перечислять бюджетные деньги за каждые роды.

Формирование в Украине системы платных медицинских услуг прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый директор Центра онкологии "Кибер Клиника имени академика Спиженко", глава Ассоциации частной медицины Украины Олег Спиженко.

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Могут ли в будущем отнести роды к платным услугам?

— Все дело в том, что гарантией безопасности для нашего населения и граждан Украины является Конституция Украины. В том числе, статья 49, которая предусматривает, что медицинское обслуживание в Украине оказывается на бесплатной основе для самого пациента. То, что каждая услуга имеет свою цену, это факт. Она государственная или частная, это стоит денег. И за это кто-то платит. Но для самого пациента эта услуга является бесплатной. Но кто будет за это платить? За это может платить либо государство из бюджетных денег, может платить страховая компания из страхового фонда, может платить кто-то другой, но явно не пациент. Поэтому, что бы ни говорили и в Минздраве, что бы ни говорили другие политики, пока существует статья 49 Конституции, часть вторая, которая предусматривает бесплатность для пациента этих услуг, услуги будут для него бесплатные.

В Минздраве обещают введение платных услуг. Как они будут уживаться со статьей Конституции?

— У нас есть Конституция Украины и есть решение КСУ. Когда Минздрав свой документ зарегистрирует, и он подается в Кабмин, а Кабмин его голосует, его принимает, тогда будет предмет работы для суда. И суд решит, насколько это было законно либо незаконно. Но пока у нас есть Конституция, мы можем как граждане Украины быть спокойны. Другое дело, что, насколько я знаю и читал информацию и публичную и Минздрав предусматривает, что, да, услуги будут платные, но их оплачивает Центр общественного здоровья, насколько я понимаю. Поэтому деньги будут просто аккумулированы на каком-то счету государственного предприятия, которое будет оплачивать услуги, которые будут оказываться пациенту. Да, они будут платные. Это дает возможность пациенту обратиться в любую клинику — и частную, и государственную, но за его услуги будет оплачено со стороны государства либо страхового фонда, который будет создан, опять же, государством.

Это будет некая фиксированная сумма, которая будет отпускаться на конкретного пациента?

— Есть международный опыт и есть опыт соседних стран. Некоторые страны говорят, что мы гарантируем оплату этих услуг, необходимых для оказания этой помощи. Они оплачиваются на 100%. Если нужны какие-то сверх услуги, пластика, либо, скажем, дополнительные услуги, которые не являются важными для сохранения здоровья, они выплачиваются на добровольной основе самим пациентом либо его страховым фондом. Поэтому опять же, во всем мире есть какие-то услуги, которые на 100% гарантируются государством, а есть со-оплата. Но, опять же, мы к этой модели не можем перейти, пока существует статья 49. В нашей стране мы идем по механизму социальной медицины, где все у нас бесплатное. Когда государство примет на себя ответственность, и мы скажем, что мы не идем по социальной системе здравоохранения, мы идем на комбинированную, рыночную либо страховую модель, тогда мы перейдем на другую статью 49. Но пока у нас статья 49 есть. Она предусматривает бесплатность всех услуг. Поэтому пока мы находимся в таком коллапсе.

Может ли сложиться такая ситуация, что в больнице откажутся от оплаты услуг, объясняя недостаточным финансированием из бюджета?

— К сожалению, в нашей стране пока это возможно и не потому, что мы какая-то уникальная страна. Потому что такая страна на сегодняшний день и такая экономика. Поэтому это возможно. И по факту сейчас такое есть. У нас же по факту есть сейчас перечень препаратов бесплатных, но по факту их нет в больницах. Поэтому все может быть. Поэтому я против того, чтобы мы рассуждали, разгоняли тучи там, где их нет. На сегодняшний день пока нет документа, поэтому зачем его обсуждать. Есть только наброски проектов. Пока этот документ не попадет на рассмотрение в Кабмин, его сложно комментировать. Тем более, сейчас начинается активность экспертов, все приходят из отпусков и начинают комментировать то, чего не существует. Поэтому мне кажется, что правильным было бы дождаться документ, хотя бы какой-то. Потому что мы видели презентации, слайды и обсуждения. Одни дали мысль, бросили в общественность, они начинают критиковать. Потом они меняют слайд и мы уже так не говорили. Это по-другому звучит. Потому мне кажется, что нужно дождаться документа, тогда будет ясно, как это будет выглядеть. Пока у нас есть статья 49, которая гарантирует бесплатность для пациента. Но кто-то должен платить. Помимо этого всего, я как юрист и как адвокат, объясняю, что у нас есть основной закон Украины — Конституция, есть статья 49, часть вторая, и есть решение КСУ, которые все эти вопросы уже решили в 2002 году. Какие-либо изменения в эту статью не вносились. Поэтому никаких других тактик не существует. Изменить это каким-то другим законом низшего уровня юриспруденции невозможно.

А возможно ли внедрение страховой медицины в Украине?

— Система Семашко — это является страховая модель системы здравоохранения. Ее никто не отменял. И у нас в СССР тоже была страховая модель здравоохранения. И это единственный правильный путь на сегодняшний день для в том числе для Украины. Но что проблема в нашей стране сейчас? У нас нет той грани, где ответственность страны, а где — ответственность пациента. Поэтому главная задача, что нужно сделать Минздраву, это определить, что гарантирует государство, а что является финансовым риском для пациента. Когда возникают финансовые риски, что мы с ними делаем? Мы их либо страхуем, либо сами на свой страх покрываем. Когда появляется финансовый риск по здоровью, оплате здоровья, мы идем и выбираем страхового оператора. Либо он государственный, либо он частный. На сегодняшний день, конечно, я бы доверил свои деньги частному страховому оператору где-то в Европе, который может покрывать наши услуги. Но пока в нашей стране не скажут, что вот за зубы мы платим, а за аппендицит мы не платим. Поэтому я понимаю, что если у меня риск 5%, что я когда-нибудь заболею, у меня будет необходимость вырезать аппендицит, это риск 5%. Я готов его страховать, я его застрахую. Но на сегодняшний день у меня нет уже аппендицита, мне нечего страховать. Поэтому мне нет смысла это страховать. Но когда этого не существует и отсутствует понятие страховой медицины.

Свое мнение о том, какие медицинские услуги в Украине должны стать платными, выразили радиослушатели Голоса Столицы.

Алина, Киев: Платными должны быть те услуги, которые связаны с серьезными операциями. Но если слабо незащищенные, малообеспеченные, социальные какие-то, пенсионеры, маленькие детки, незащищенные слои населения — это обязательно бесплатно для людей. Полный пакет медицинских услуг для социально незащищенных слоев населения. Это пенсионеры и детки. А те, кто работают, налоги платят, они пусть платят за все. У нас рождаемость пониженная, молодежь у нас уезжает, к сожалению, в какую-то Польшу. Но просто здесь у нас, к сожалению, в нашей хорошей стране не защищают наших людей. И я тому пример. Родила на Набережной, честно скажу, я ничего не платила. Я заплатила только 500 гривен благотворительного взноса. И мне ничего никто не сказал. Это был 2015 год. Кстати, очень повышенная рождаемость была тогда. И ничего никто не сказал. И никто меня, извините, не отправил никуда.

Виктор: Правильно человек перед этим сказал, что статья 49 гласит о том, что медицина в Украине, все виды услуг должны быть бесплатными. И этому всему есть такое понятие, как плата в соцстрах. Вот эти все денежки аккумулируются в нашем государстве на эти виды услуг. То есть не важно, заболел у тебя зуб, вырезали тебе аппендицит. Представьте на минуточку, страна в разрухе послевоенной, вы родителей расспросите, кто-нибудь нес шприц, бинт, подушку в медучреждение. Я вам скажу так, что я буквально три дня назад был на приеме у терапевта и он мне прописал рецептик. Я пошел купил эти таблеточки. Для этого все мы трудимся, кто работает на заводе, на фабрике, на учреждении, вы в сфере медиа, мы все платим в госстрах. Вот эти деньги содержат медицинские учреждения, вернее, обязаны содержать медицинские учреждения.

Петр Григорьевич, Киев: Я считаю, что бесплатным должно быть лечение болезней, которыми я болею. Все остальные могут быть платными. А если серьезно, то по нынешней системе, которая у нас, то платно или бесплатно, по-моему, уже не имеет никакого значения. Потому что у нас экономика на настолько низком уровне, столько уже развалено, что все, кто может и есть деньги у кого, уже лечатся за границей, а все остальные — здесь. Все делается для того, чтобы, например, пенсионеров скорее спровадить на тот свет.

Надія: Я хочу, щоб була платна медицина, щоб я дитину чи онучку привезла в роддом, і знала, що заплатила стабільну ціну, і прийняли роди, і не пішли гроші одній людині в карман. Щоб була білизна новенька, а не з дому нести її. І в цьому році я зробила і сину, і донечці операцію на судинах. Це великі гроші, дуже великі гроші. Але пішли одній людині в карман. А так же пішли б вони в лікарню і в держави податки б були. Так що я думаю, що треба, щоб була платна медицина.

Галина Ивановна, Киев: Дело в том, что мы давно за все платим. Но, к сожалению, у нас не справляются законы. Мы не живем по законам. До тех пор, пока у нас Конституция гарантирует, как в Беларуси. Это должно быть бесплатно. Тысячи пенсионеров просто не ходят ни в какие поликлиники. Туда нечего идти, раз у них 1700 пенсия. Поэтому я считаю, что с этим нужно что-то делать, но на уровне социальном. Должен быть опрос очень большой.

Ранее руководитель организации "Медконтроль" Игорь Щедрин в эфире "ГС" заявил, что фармпроизводители, безусловно, пытаются нажиться на нуждающихся в лекарствах, но без них ситуация будет еще хуже.