Минздрав закупит лекарств на 5,9 млрд грн

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые купят лекарства для Украины за бюджетные средства на сумму 5,9 млрд грн, сообщили в Постоянном представительстве ПРООН в Украине.

В 2017 году закупки лекарств будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд "ЮНИСЕФ" и британское закупочное агентство Crown Agents.

"Благодаря эффективному сотрудничеству с международными организациями закупки происходят прозрачно и эффективно. По некоторым программам за бюджет 2016 нам удалось достичь экономии почти 60%. Это позволяет обеспечить большее количество пациентов необходимым лечением и спасти большее количество жизней", — сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В Минздраве заявили, что 68% компаний-победителей — производители лекарств. Каждая четвертая компания-производитель — украинская. Некоторые программы, на которые в прошлом году не подавались напрямую производители — в этом году были закуплены исключительно через прямые договора с производителями. Например, лекарства для детской гемофилии полностью закупили напрямую у производителей. Только один лот на общую сумму в 15 тысяч долларов закупили через дистрибьютора.

Закупка лекарств через международные организации также открыла окно возможностей для украинских производителей для выхода на международные рынки.

Напомним, в начале июля в Украину доставили партию лекарств против ботулизма, первые 25 курсов для формирования базового запаса антитоксина канадского производства.