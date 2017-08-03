Прокуратура добивается суда над экс-замглавы Минздрава Василишиным

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева обжаловала решение Печерского райсуда столицы, которым обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина был возвращен прокурору, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, 2 августа Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и вернул обвинительный акт в отношении экс-чиновника Минздрава на новое судебное рассмотрение в Печерский районный суд города Киева.

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В прокуратуре напомнили, что Василишин совместно с заведующим отделением Александровской больницы создали систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять свои функциональные обязанности, в частности проводить операции в указанной больнице.

По коррупционной схеме ряд врачей центра были обязаны передавать им деньги, которые получали от пациентов.

Украинское фото Арест на два месяца замминистра здравоохранения Василишина

Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Как сообщалось 8 июля 2016 года, правоохранители задержали "на горячем" заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина.