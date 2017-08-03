наверх
03.08.201706:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Прокуратура добивается суда над экс-замглавы Минздрава Василишиным

    Тема:

    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (357)

    (обновлено: )17
    Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и вернул обвинительный акт в отношении экс-чиновника Минздрава на новое судебное рассмотрение в Печерский районный суд столицы.
    Арест на два месяца замминистра здравоохранения Василишина
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева обжаловала решение Печерского райсуда столицы, которым обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина был возвращен прокурору, сообщает пресс-служба ведомства.

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Год Супрун. Год цинизма, лжи и дешевого пиара

    Согласно информации, 2 августа Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и вернул обвинительный акт в отношении экс-чиновника Минздрава на новое судебное рассмотрение в Печерский районный суд города Киева.

    Смотрите также: Как брали на взятке замглавы Минздрава

    В прокуратуре напомнили, что Василишин совместно с заведующим отделением Александровской больницы создали систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять свои функциональные обязанности, в частности проводить операции в указанной больнице.

    По коррупционной схеме ряд врачей центра были обязаны передавать им деньги, которые получали от пациентов.

    Украинское фото
    Арест на два месяца замминистра здравоохранения Василишина

    Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

    Как сообщалось 8 июля 2016 года, правоохранители задержали "на горячем" заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы