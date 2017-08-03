Минздрав не поддержал идею введения сиесты в Украине на госуровне

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Украине не бывает аномальной жары ежегодно, поэтому нет необходимости во введении сиесты, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что у работодателей в Украине есть все возможности сократить сотрудникам рабочий день в связи с аномальной жарой.

"Мы видим, что на этой неделе будет достаточно жарко, но это не происходит каждый год, каждый месяц… Мы не являемся страной, в которой на самом деле такая погода, что какая-то сиеста нужна", — приводит слова Супрун УНИАН.

Она также выразила мнение, что каждый работодатель на местах вправе сам решать, нужно ли вводить сиесту во время аномальной жары.

"Я думаю, что это больше выбор каждого на их месте работы… Я не думаю, что это ответственность министерства, чтобы такое делать. Я думаю, что каждый из нас может решить, когда нужно не работать, отдыхать", — отметила она.

Напомним, в Закарпатской области в связи с аномальной жарой власти на час сократили рабочий день. Ранее также сообщалось, что в Херсоне из-за жары участились случаи инсультов.

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