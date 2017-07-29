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    Интервью

    Кравченко о медицине на селе: произвол - это не спасение и не лечение

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (179)

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    Законодательные инициативы парламентско-правительственных авантюристов по "реформированию" системы здравоохранения приведут, в первую очередь, к уничтожению сельского населения Украины, считает эксперт в области здравоохранения Сергей Кравченко.
    Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и ее команда в Минздраве уверяют украинцев, что инициированная ими медицинская реформа значительно улучшит качество оказания медицинской помощи и всех спасет. 

    О том, чем реформа здравоохранения обернется для сельских жителей, которых в Украине насчитывается около 17 миллионов, в интервью РИА Новости Украина рассказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Не раз высказывались серьезные опасения, что реформа здравоохранения, предложенная Минздравом, будет иметь негативные последствия для жителей украинских сел. Насколько эти опасения оправданны?

    — Что будет с сельским населением, мы должны рассматривать как раз сквозь призму предложенных нам реформ законопроектом 6327, который будет рассматриваться после завершения летних каникул парламента. Еще до голосования я говорил, что парламентско-правительственные авантюристы будут стараться протянуть законопроекты, касающиеся медицинской реформы, но встретят максимальное противодействие — здравый смысл депутатов победит, и они никогда за эту чушь и ересь не проголосуют. Так и случилось. Рассмотрение этого вопроса перенесли на осеннюю сессию. Это стратегическая победа для всех здравомыслящих людей, являющихся оппонентами реализации законопроектов, которые почему-то называют "медицинской реформой". На самом деле они к медицинской реформе не имеют никакого отношения. 

    Но депутаты должны вернуться к рассмотрению законопроекта осенью…

    — Я думаю, что вряд ли этот законопроект будут рассматривать осенью: к этому времени уже стартует бюджетный процесс, начнутся очень серьезные торги. И будет очень тяжело собрать большинство голосов. Поэтому, я думаю, что эту инициативу отложат в долгий ящик. И слава Богу! 

    Тем не менее, между первым и вторым чтением данный законопроект изменился до неузнаваемости.

    — Но остались две основные дефиниции: создание еще одного центрального органа исполнительной власти, который называется Национальная служба здоровья, то есть по сути еще одного министерства, и второе — этому органу дается право распоряжаться средствами в виде медицинской субвенции, то есть перевод ее в ручной режим.

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    Что такое медицинская субвенция?

    — Медицинская субвенция, а она на данный момент в Украине составляет около 80 миллиардов гривен, — это те деньги, которыми в регионах покрываются защищенные статьи в лечебно-профилактических учреждениях. Это заработная плата медперсонала, оплата энергоносителей, оплата жилищно-коммунальных услуг и части жизненно необходимых медикаментов для оказания неотложной ургентной медицинской помощи. 

    И как перевод медицинской субвенции в ручной режим повлияет на оказание медицинской помощи сельским жителям?

    — Сейчас под реформы в очередной раз попала первичная медико-санитарная помощь, а она широко представлена именно в сельской местности. Там ничего, кроме первичной медико-санитарной помощи и не осталось. Ведь рамках перехода на принципы общей практики и семейной медицины в селах были уничтожены такие лечебно-профилактические учреждения, как участковые больницы, которые как раз приближали к сельскому населению стационарную помощь. Поэтому медицина в селе представлена сугубо первичным звеном. 

    Учитывая, что в Украине система бюджетирования здравоохранения является якобы многоканальной:  из центрального бюджета, местного бюджета и третий путь  -  не запрещенные поступления, ставится вопрос о том, что в рамках этих реформ деньги на покрытие защищенных статей в регионы не придут. Лечебно-профилактические учреждения должны будут вступить в договорные отношения с уполномоченным органом —  с Национальной службой здоровья (кстати, возглавлять ее будет, если верить слухам, народный депутат и член профильного комитета Верховной Рады Сергей Березенко). Получается, раз в регионы деньги не придут, они должны будут их заработать.

    А местные бюджеты, в особенности бюджеты сельсоветов,  на балансе которых находятся амбулатории семейной медицины или фельдшерско-акушерские пункты, могут самостоятельно покрыть  заработную плату, оплату энергоносителей и оплату услуг ЖКХ, плюс закупку жизненно необходимых медикаментов? 

    — Это невозможно, потому что в местных бюджетах таких денег нет. Сейчас в сельской местности не хватает 50% медицинского персонала, потому что  очень тяжело мотивировать людей работать в селе. Нет жилья — никто туда не поедет, нет хорошей зарплаты – никто туда не поедет. Там работают люди пенсионного возраста, молодежь туда не едет — мотивационных факторов нет никаких. И при всем при этом руководство Минздрава хочет ввести условия, что  субвенция на покрытие  защищенных статей даваться не будет. Таким образом  в сельской местности первично-санитарное звено, по сути, сама система здравоохранения, будет просто-напросто уничтожено, потому что у местных бюджетов средств на это нет и не будет никогда. 

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    И переход на систему оплаты через реализацию услуг в сельской местности  является нонсенсом.  Каким образом построить систему управления этим процессом? Построить систему проведения медико-клинической экспертизы, финансово-экономической экспертизы предоставления медицинских услуг, учитывая то, что в Украине насчитывается 490 районов? Это просто невозможно. 

    Поэтому если будет проведена эта реформа, то  первичное звено в сельской местности останется без кадрового потенциала, без средств на оплату труда, без средств на оплату энергоносителей и услуг ЖКХ. Эта реформа не имеет целью доступность медицинской помощи —   граждане в сельской местности не смогут ею воспользоваться, начиная с первичного звена.

    А что будет со вторичным уровнем оказания медицинской помощи на селе? Сейчас в Украине создаются госпитальные округа, планируется, что в каждом округе  будет минимум по одной многопрофильной больнице с оказанием экстренной помощи, остальные медучреждения перепрофилируют.  Как это отразится на жителях села?

    — Структура госпитального округа была  разработана в военной медицине. Основная цель —  разработать эффективную медицинскую логистику, маршрут пациента для эффективного оказания медицинской помощи по всем уровням. С какой целью это было сделано? Чтобы эффективно и максимально быстро поставить военнослужащего назад в строй. Руководство Минздрава услышало эту дефиницию — "госпитальный округ", придумало что-то и обозвало это госпитальным округом, не понимая самой сути, смысла создания госпитальных округов. На самом деле, госпитальные округа присутствуют в ведомственной медицине, например, в системе МВД, просто имеют другое название – не госпитальный округ, а территориальное медицинское объединение МВД. 

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Но формирование в гражданской медицине госпитальных округов носит только одну цель – это по сути санация, т.е. сокращение сети лечебно-профилактических учреждений, что само по себе противоречит Конституции Украины. В Основном законе четко определено, что социальная инфраструктура не может быть сокращена. Тем не менее в Украине успешно больницы закрывают, нарушая Конституцию все 25 лет. И нынешнее  демократическое правительство не стало исключением. 

    У нас хотя бы кто-то задумывался о медицинской логистике? Какие у нас дороги и за счет чего человек может добраться к той же самой ближайшей центральной районной больнице? Многие из этих больниц  в рамках создания госпитальных округов сейчас просто  ликвидируются. И получается, что  сельское население у нас вообще брошено на произвол судьбы. 

    Тем не менее Ульяна Супрун обещает, что медицинская помощь для жителей села жителям станет доступнее, ведь одно из требований Минздрава к формированию округов – дорога до больницы должна занимать не больше часа из самой отдаленной точки округа.

    — У Ульяны Супрун совершенно другая задача. Она находится на своей должности только с одной целью — количественное уничтожение населения Украины, которую она на протяжении года довольно успешно реализовывает. Если законодательные инициативы парламентско-правительственных авантюристов будут приняты на осенней сессии парламента, это приведет лишь к одному – геноциду украинского народа и, в первую очередь, уничтожению сельского населения.

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