Кравченко о медицине на селе: произвол - это не спасение и не лечение

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и ее команда в Минздраве уверяют украинцев, что инициированная ими медицинская реформа значительно улучшит качество оказания медицинской помощи и всех спасет.

О том, чем реформа здравоохранения обернется для сельских жителей, которых в Украине насчитывается около 17 миллионов, в интервью РИА Новости Украина рассказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Не раз высказывались серьезные опасения, что реформа здравоохранения, предложенная Минздравом, будет иметь негативные последствия для жителей украинских сел. Насколько эти опасения оправданны?

— Что будет с сельским населением, мы должны рассматривать как раз сквозь призму предложенных нам реформ законопроектом 6327, который будет рассматриваться после завершения летних каникул парламента. Еще до голосования я говорил, что парламентско-правительственные авантюристы будут стараться протянуть законопроекты, касающиеся медицинской реформы, но встретят максимальное противодействие — здравый смысл депутатов победит, и они никогда за эту чушь и ересь не проголосуют. Так и случилось. Рассмотрение этого вопроса перенесли на осеннюю сессию. Это стратегическая победа для всех здравомыслящих людей, являющихся оппонентами реализации законопроектов, которые почему-то называют "медицинской реформой". На самом деле они к медицинской реформе не имеют никакого отношения.

Но депутаты должны вернуться к рассмотрению законопроекта осенью…

— Я думаю, что вряд ли этот законопроект будут рассматривать осенью: к этому времени уже стартует бюджетный процесс, начнутся очень серьезные торги. И будет очень тяжело собрать большинство голосов. Поэтому, я думаю, что эту инициативу отложат в долгий ящик. И слава Богу!

Тем не менее, между первым и вторым чтением данный законопроект изменился до неузнаваемости.

— Но остались две основные дефиниции: создание еще одного центрального органа исполнительной власти, который называется Национальная служба здоровья, то есть по сути еще одного министерства, и второе — этому органу дается право распоряжаться средствами в виде медицинской субвенции, то есть перевод ее в ручной режим.

Что такое медицинская субвенция?

— Медицинская субвенция, а она на данный момент в Украине составляет около 80 миллиардов гривен, — это те деньги, которыми в регионах покрываются защищенные статьи в лечебно-профилактических учреждениях. Это заработная плата медперсонала, оплата энергоносителей, оплата жилищно-коммунальных услуг и части жизненно необходимых медикаментов для оказания неотложной ургентной медицинской помощи.

И как перевод медицинской субвенции в ручной режим повлияет на оказание медицинской помощи сельским жителям?

— Сейчас под реформы в очередной раз попала первичная медико-санитарная помощь, а она широко представлена именно в сельской местности. Там ничего, кроме первичной медико-санитарной помощи и не осталось. Ведь рамках перехода на принципы общей практики и семейной медицины в селах были уничтожены такие лечебно-профилактические учреждения, как участковые больницы, которые как раз приближали к сельскому населению стационарную помощь. Поэтому медицина в селе представлена сугубо первичным звеном.

Учитывая, что в Украине система бюджетирования здравоохранения является якобы многоканальной: из центрального бюджета, местного бюджета и третий путь - не запрещенные поступления, ставится вопрос о том, что в рамках этих реформ деньги на покрытие защищенных статей в регионы не придут. Лечебно-профилактические учреждения должны будут вступить в договорные отношения с уполномоченным органом — с Национальной службой здоровья (кстати, возглавлять ее будет, если верить слухам, народный депутат и член профильного комитета Верховной Рады Сергей Березенко). Получается, раз в регионы деньги не придут, они должны будут их заработать.

А местные бюджеты, в особенности бюджеты сельсоветов, на балансе которых находятся амбулатории семейной медицины или фельдшерско-акушерские пункты, могут самостоятельно покрыть заработную плату, оплату энергоносителей и оплату услуг ЖКХ, плюс закупку жизненно необходимых медикаментов?

— Это невозможно, потому что в местных бюджетах таких денег нет. Сейчас в сельской местности не хватает 50% медицинского персонала, потому что очень тяжело мотивировать людей работать в селе. Нет жилья — никто туда не поедет, нет хорошей зарплаты – никто туда не поедет. Там работают люди пенсионного возраста, молодежь туда не едет — мотивационных факторов нет никаких. И при всем при этом руководство Минздрава хочет ввести условия, что субвенция на покрытие защищенных статей даваться не будет. Таким образом в сельской местности первично-санитарное звено, по сути, сама система здравоохранения, будет просто-напросто уничтожено, потому что у местных бюджетов средств на это нет и не будет никогда.

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И переход на систему оплаты через реализацию услуг в сельской местности является нонсенсом. Каким образом построить систему управления этим процессом? Построить систему проведения медико-клинической экспертизы, финансово-экономической экспертизы предоставления медицинских услуг, учитывая то, что в Украине насчитывается 490 районов? Это просто невозможно.

Поэтому если будет проведена эта реформа, то первичное звено в сельской местности останется без кадрового потенциала, без средств на оплату труда, без средств на оплату энергоносителей и услуг ЖКХ. Эта реформа не имеет целью доступность медицинской помощи — граждане в сельской местности не смогут ею воспользоваться, начиная с первичного звена.

А что будет со вторичным уровнем оказания медицинской помощи на селе? Сейчас в Украине создаются госпитальные округа, планируется, что в каждом округе будет минимум по одной многопрофильной больнице с оказанием экстренной помощи, остальные медучреждения перепрофилируют. Как это отразится на жителях села?

— Структура госпитального округа была разработана в военной медицине. Основная цель — разработать эффективную медицинскую логистику, маршрут пациента для эффективного оказания медицинской помощи по всем уровням. С какой целью это было сделано? Чтобы эффективно и максимально быстро поставить военнослужащего назад в строй. Руководство Минздрава услышало эту дефиницию — "госпитальный округ", придумало что-то и обозвало это госпитальным округом, не понимая самой сути, смысла создания госпитальных округов. На самом деле, госпитальные округа присутствуют в ведомственной медицине, например, в системе МВД, просто имеют другое название – не госпитальный округ, а территориальное медицинское объединение МВД.

Но формирование в гражданской медицине госпитальных округов носит только одну цель – это по сути санация, т.е. сокращение сети лечебно-профилактических учреждений, что само по себе противоречит Конституции Украины. В Основном законе четко определено, что социальная инфраструктура не может быть сокращена. Тем не менее в Украине успешно больницы закрывают, нарушая Конституцию все 25 лет. И нынешнее демократическое правительство не стало исключением.

У нас хотя бы кто-то задумывался о медицинской логистике? Какие у нас дороги и за счет чего человек может добраться к той же самой ближайшей центральной районной больнице? Многие из этих больниц в рамках создания госпитальных округов сейчас просто ликвидируются. И получается, что сельское население у нас вообще брошено на произвол судьбы.

Тем не менее Ульяна Супрун обещает, что медицинская помощь для жителей села жителям станет доступнее, ведь одно из требований Минздрава к формированию округов – дорога до больницы должна занимать не больше часа из самой отдаленной точки округа.

— У Ульяны Супрун совершенно другая задача. Она находится на своей должности только с одной целью — количественное уничтожение населения Украины, которую она на протяжении года довольно успешно реализовывает. Если законодательные инициативы парламентско-правительственных авантюристов будут приняты на осенней сессии парламента, это приведет лишь к одному – геноциду украинского народа и, в первую очередь, уничтожению сельского населения.